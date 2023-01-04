После нападения лошади на людей в Санкт-Петербурге заведено уголовное дело

Следователи выяснили, что провокатором случившегося стал мужчина, который проходил мимо запряженной кареты. Его действия стали причиной атаки животных. В данный момент петербуржец объявлен в розыск. В отношении этого жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело за действия, вызывающие опасную эксплуатацию транспорта, сообщает пресс-служба местного МВД.
Ранее, ко Дню города в Нижнем Тагиле, градоначальник Владислав Пинаев поручил поставить на особый контроль катание на лошадях в парковых зонах и скверах. С целью исполнения поручения была создана специальная комиссия. Со слов городского мэра, несовершеннолетние тагильчане не имеют прав на работу с животными без спецразрешения, а сами лошади должны пройти ветеринарный надзор и обязаны стоять на контроле у соответствующего ведомства.