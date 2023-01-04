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После нападения лошади на людей в Санкт-Петербурге заведено уголовное дело

Сегодня, 12:01
Фото: 1MI
Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело после нападения лошади на человека на Дворцовой площади. В результате инцидента три петербуржца получили травмы.

Следователи выяснили, что провокатором случившегося стал мужчина, который проходил мимо запряженной кареты. Его действия стали причиной атаки животных. В данный момент петербуржец объявлен в розыск. В отношении этого жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело за действия, вызывающие опасную эксплуатацию транспорта, сообщает пресс-служба местного МВД.

Ситуацию с катанием на лошадях будут особенно контролировать в День города в Тагиле
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Ранее, ко Дню города в Нижнем Тагиле, градоначальник Владислав Пинаев поручил поставить на особый контроль катание на лошадях в парковых зонах и скверах. С целью исполнения поручения была создана специальная комиссия. Со слов городского мэра, несовершеннолетние тагильчане не имеют прав на работу с животными без спецразрешения, а сами лошади должны пройти ветеринарный надзор и обязаны стоять на контроле у соответствующего ведомства.

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#Анна Варнакина#Криминал#Санкт-Петербург#Лошадь#Пострадавшие#Уголовное дело#Розыск
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