После нападения лошади на людей в Санкт-Петербурге заведено уголовное дело

Ранее, ко Дню города в Нижнем Тагиле, градоначальник Владислав Пинаев поручил поставить на особый контроль катание на лошадях в парковых зонах и скверах. С целью исполнения поручения была создана специальная комиссия. Со слов городского мэра, несовершеннолетние тагильчане не имеют прав на работу с животными без спецразрешения, а сами лошади должны пройти ветеринарный надзор и обязаны стоять на контроле у соответствующего ведомства.