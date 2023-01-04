Свиной грипп протекает у заболевших жителей Урала тяжелее, чем COVID-19

По словам медиков, в этом году свиной грипп протекает у многих тяжелее, чем коронавирус, тем более у групп риска. К ним относятся пожилые больные, люди с хроническими заболеваниями, дети с ДЦП, лица с ВИЧ и страдающие алкоголизмом. Именно поэтому врачи рекомендуют вовремя обращаться за медицинской помощью, так как многих пациентов необходимо сразу подключать к ИВЛ, сообщает «КП-Екатеринбург».