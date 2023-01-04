TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Свиной грипп протекает у заболевших жителей Урала тяжелее, чем COVID-19

Сегодня, 06:38
Фото: 1MI
В сезон заболеваемости ОРВИ, свиной грипп у жителей Свердловской области протекает тяжелее, чем коронавирус. Врачи отмечают, что развитие пневмонии приводит к серьезным последствиям.

Впервые свиной грипп был зафиксирован в 2009 году. Тогда от него не существовало вакцины. Затем, в 2015–2016 годах, произошел всплеск заболеваемости и теперь этот штамм снова набирает силу. При этом в Свердловской области зафиксированы и смертельные случаи вследствие свиного гриппа.

Клинические признаки начала болезни — подъем температуры, ломота в теле и кашель. Затем, на вторые или третьи сутки, у больных может развиться и пневмония. Свиной грипп опасен осложнениями. У пациентов наблюдаются кровохарканье, аллергические реакции, миокардиты и воспаления тканей сердечной мышцы. Больных необходимо госпитализировать при выявлении штамма.

По словам медиков, в этом году свиной грипп протекает у многих тяжелее, чем коронавирус, тем более у групп риска. К ним относятся пожилые больные, люди с хроническими заболеваниями, дети с ДЦП, лица с ВИЧ и страдающие алкоголизмом. Именно поэтому врачи рекомендуют вовремя обращаться за медицинской помощью, так как многих пациентов необходимо сразу подключать к ИВЛ, сообщает «КП-Екатеринбург».

Лидером по заболеваемости пневмонией в Нижнем Тагиле стала Вагонка
Узнать подробнее
Читайте также:
Особенности свиного гриппа в Свердловской области назвали врачиИз-за ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле частично перепрофилирован стационар ГБ № 1Дзержинский район Нижнего Тагила болеет в 10 раз больше Ленинского и Тагилстроевского
#Евгения Сафина#Здоровье#Свердловская область#Новости УрФО#Грипп#Заболеваемость#Пневмония
Подпишитесь
Гибель фельдшера, смертельная свадьба и катание на капоте: громкие ДТП 2022 года
2 января 11:23
Медучреждения Нижнего Тагила приписывают пациентам липовые услуги
Сегодня, 08:18
Число фейерверков снизилось в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
2 января 10:53
12 млн рублей чуть не сгорели в новогоднюю ночь в ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:08
Особенности свиного гриппа в Свердловской области назвали врачи
Вчера, 10:48
Аномальные холода придут в Свердловскую область
Вчера, 11:11