Свиной грипп протекает у заболевших жителей Урала тяжелее, чем COVID-19

Впервые свиной грипп был зафиксирован в 2009 году. Тогда от него не существовало вакцины. Затем, в 2015–2016 годах, произошел всплеск заболеваемости и теперь этот штамм снова набирает силу. При этом в Свердловской области зафиксированы и смертельные случаи вследствие свиного гриппа.
Клинические признаки начала болезни — подъем температуры, ломота в теле и кашель. Затем, на вторые или третьи сутки, у больных может развиться и пневмония. Свиной грипп опасен осложнениями. У пациентов наблюдаются кровохарканье, аллергические реакции, миокардиты и воспаления тканей сердечной мышцы. Больных необходимо госпитализировать при выявлении штамма.
По словам медиков, в этом году свиной грипп протекает у многих тяжелее, чем коронавирус, тем более у групп риска. К ним относятся пожилые больные, люди с хроническими заболеваниями, дети с ДЦП, лица с ВИЧ и страдающие алкоголизмом. Именно поэтому врачи рекомендуют вовремя обращаться за медицинской помощью, так как многих пациентов необходимо сразу подключать к ИВЛ, сообщает «КП-Екатеринбург».