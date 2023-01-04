Три пьяных водителя и два без прав задержаны за сутки в Нижнем Тагиле

Рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей правил дорожного движения будут проходить все новогодние каникулы. Так, вечером 3 января в Нижнем Тагиле было проведено профилактическое мероприятие «Стоп-контроль».
Сотрудникам Госавтоинспекции удалось выявить шесть грубых нарушений ПДД. Трое водителей оказались пьяны, еще один отказался от проведения освидетельствования. Два человека находились за рулем без прав. В их отношении были составлены административные протоколы.
Также в ГИБДД просят сообщать о фактах нарушения участниками дорожного движения в дежурную часть по телефону 8 (3435) 47-70-01.