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Три пьяных водителя и два без прав задержаны за сутки в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:47
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В ходе рейда, проведенного 3 января сотрудниками ГИБДД в Нижнем Тагиле, были задержаны три водителя в состоянии алкогольного опьянения. Еще два человека попались за рулем без прав.

Рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей правил дорожного движения будут проходить все новогодние каникулы. Так, вечером 3 января в Нижнем Тагиле было проведено профилактическое мероприятие «Стоп-контроль».

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Сотрудникам Госавтоинспекции удалось выявить шесть грубых нарушений ПДД. Трое водителей оказались пьяны, еще один отказался от проведения освидетельствования. Два человека находились за рулем без прав. В их отношении были составлены административные протоколы.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Также в ГИБДД просят сообщать о фактах нарушения участниками дорожного движения в дежурную часть по телефону 8 (3435) 47-70-01.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#ГИБДД#Рейд#Пьяный водитель#Стоп контроль
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