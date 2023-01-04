Житель Серова запустил фейерверк и попал в автомобиль

По мнению людей, виной случившегося стала неправильная эксплуатация салюта: ракетницу нужно ставить в сугроб для большей устойчивости, чтобы приспособление не упало на землю в момент пуска, считают пользователи социальных сетей.
Жители Свердловской области и Серова единодушно выразили негатив по отношению к случившемуся, а некоторые и вовсе предложили запретить продавать фейерверки людям без специальной подготовки.
Я считаю, что фейерверки нужно запретить людям без спец подготовки. Сейчас налево и направо кто хочет, но это представляет собой большую опасность, — пишет Ольга Н. в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».