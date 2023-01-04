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Жители Нижнего Тагила отправили участникам СВО квадрокоптеры и теплые вещи

Сегодня, 13:23
Фото: Владимир Радаев
Жители Нижнего Тагила собрали гуманитарный груз для участников спецоперации. В посылку вошли квадрокоптеры, а также теплые вещи, созданные руками неравнодушных тагильчан.

Рукодельницы сшили варежки, балаклавы и шарфы. В свою очередь дети из школ Нижнего Тагила поддержали российских бойцов на южных рубежах письмами с пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой. Всего юные тагильчане отправили более 1000 конвертов.

Фото: Владимир Радаев

Кроме поздравлений с наступившим 2023-им годом, военнослужащие также получили коробки с конфетами и другими сладостями. Главным подарком на Новый год для военных стали беспилотные летательные аппараты. Квадрокоптеры военные попросили у волонтеров сами.

Мобилизованные тагильчане поблагодарили волонтеров за гуманитарную помощь
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Доставку подарков на передовую осуществил один из добровольцев из Нижнего Тагила. Благодарные бойцы записали для волонтеров видеообращение, в котором поздравили всех тагильчан с наступившим Новым годом, сообщил депутат ЗакСО Владимир Радаев.

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