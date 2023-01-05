Беременную женщину покусала стая собак в Серове

По словам пострадавшей, собакам удалось прокусить одежду. Ей помог мимо проходивший мужчина. Также жительница Серова утверждает, что у нее ребенок по этой же дороге ходит в школу. Однако теперь она боится отпускать его одного, сообщила девушка группе «#SEROVDETKA, Серов».
Напомним, в Горноуральском ГО мужчина пожаловался на стаю собак, которая разгуливает во дворах жилых домов. По словам свердловчанина, животные его «чуть не съели». Другие местные жители рассказали о том, что подготовили коллективную жалобу в полицию и обратились в администрацию.