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Беременную женщину покусала стая собак в Серове

Сегодня, 07:53
Стая собак в Серове покусала беременную девушку. Инцидент произошел 30 декабря. Девушка шла через дорогу по пешеходному переходу, когда на нее набросились собаки.

По словам пострадавшей, собакам удалось прокусить одежду. Ей помог мимо проходивший мужчина. Также жительница Серова утверждает, что у нее ребенок по этой же дороге ходит в школу. Однако теперь она боится отпускать его одного, сообщила девушка группе «#SEROVDETKA, Серов».

Напомним, в Горноуральском ГО мужчина пожаловался на стаю собак, которая разгуливает во дворах жилых домов. По словам свердловчанина, животные его «чуть не съели». Другие местные жители рассказали о том, что подготовили коллективную жалобу в полицию и обратились в администрацию.

Жители Горноуральского ГО готовят коллективную жалобу из-за собак
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Серов#Собака#Нападение#Пострадавшие
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