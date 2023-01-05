Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб в ходе спецоперации

Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года после того, как усилились продолжавшиеся 8 лет обстрелы войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация — это вынужденная мера. Она призвана спасти население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.