Прощание проводится в похоронном зале «Прощание» 5 января. Мужчину похоронят на городском кладбище Серова.
Отмечается, что в 1995–1997 годах мужчина служил в армии. С января 1995 года по январь 1996 года он принимал участие в контртеррористической операции в Чечне.
Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года после того, как усилились продолжавшиеся 8 лет обстрелы войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация — это вынужденная мера. Она призвана спасти население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.