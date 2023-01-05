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Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб в ходе спецоперации

Сегодня, 06:33
Фото: администрация Серовского городского округа
Сергей Молодцов из Серова погиб в ходе специальной операции на Украине. Мужчина отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа.

Прощание проводится в похоронном зале «Прощание» 5 января. Мужчину похоронят на городском кладбище Серова.

Отмечается, что в 1995–1997 годах мужчина служил в армии. С января 1995 года по январь 1996 года он принимал участие в контртеррористической операции в Чечне.

Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года после того, как усилились продолжавшиеся 8 лет обстрелы войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщали российские власти. Они подчеркивали, что спецоперация — это вынужденная мера. Она призвана спасти население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

 
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