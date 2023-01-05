Что происходило с доходами россиян в 2022 году

Также в 2022-м году жители страны пересмотрели свои расходы и стали больше экономить. По информации Росстата, оборот розницы в январе-октябре прошлого года стал меньше на 5,9% в годовом выражении в сопоставимых ценах. Также на рынке негативно сказался уход с рынка некоторых зарубежных фирм.