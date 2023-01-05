Что происходило с доходами россиян в 2022 году

Согласно данным Росстата, за три квартала прошлого года реальные доходы граждан упали до 98,3% (против 104,3% годом ранее). Номинальная зарплата показала выросла (112,7%), а реальная зарплата сократилась (98,7%), сообщают «Новые известия».
Как сообщает институт народнохозяйственного прогнозирования, потребление домохозяйств продемонстрировало -5,5% (+9,5% по итогам 2021 года). При этом сбережения граждан России выросли до 2,9 трлн рублей (2,4 трлн рублей в 2021 году).
Таким образом, как отмечается в прогнозе ИНП РАН, те, кто итак был обеспечен, стал еще богаче, а тот кто был беднее, столкнулся в дополнительным дефицитом денег.
По словам главы совета директоров холдинга Finbridge Леонида Корнилова, большая часть потери доходов пришлась на средний класс. А тем людям, которые относятся к бедным категориям населения, государство частично компенсировало потери.
Также в 2022-м году жители страны пересмотрели свои расходы и стали больше экономить. По информации Росстата, оборот розницы в январе-октябре прошлого года стал меньше на 5,9% в годовом выражении в сопоставимых ценах. Также на рынке негативно сказался уход с рынка некоторых зарубежных фирм.
По данным экономиста Натальи Зубаревич, беднеть жители страны будут и в этом году. На это влияет ряд факторов. По ее словам, этот процесс будет длиться не слишком быстро, поэтому гражданами будет восприниматься не столь болезненно.