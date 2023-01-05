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Что происходило с доходами россиян в 2022 году

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI
У некоторых россиян в прошлом году доходы значительно упали, при этом часть граждан, наоборот, разбогатела. В целом же по итогам года основные индикаторы, с помощью которых можно оценить финансовое благополучие, показали отрицательную динамику.

Согласно данным Росстата, за три квартала прошлого года реальные доходы граждан упали до 98,3% (против 104,3% годом ранее). Номинальная зарплата показала выросла (112,7%), а реальная зарплата сократилась (98,7%), сообщают «Новые известия».

Как сообщает институт народнохозяйственного прогнозирования, потребление домохозяйств продемонстрировало -5,5% (+9,5% по итогам 2021 года). При этом сбережения граждан России выросли до 2,9 трлн рублей (2,4 трлн рублей в 2021 году).

Таким образом, как отмечается в прогнозе ИНП РАН, те, кто итак был обеспечен, стал еще богаче, а тот кто был беднее, столкнулся в дополнительным дефицитом денег.

По словам главы совета директоров холдинга Finbridge Леонида Корнилова, большая часть потери доходов пришлась на средний класс. А тем людям, которые относятся к бедным категориям населения, государство частично компенсировало потери. 

Также в 2022-м году жители страны пересмотрели свои расходы и стали больше экономить. По информации Росстата, оборот розницы в январе-октябре прошлого года стал меньше на 5,9% в годовом выражении в сопоставимых ценах. Также на рынке негативно сказался уход с рынка некоторых зарубежных фирм.

По данным экономиста Натальи Зубаревич, беднеть жители страны будут и в этом году. На это влияет ряд факторов. По ее словам, этот процесс будет длиться не слишком быстро, поэтому гражданами будет восприниматься не столь болезненно.

Жители РФ больше настроены на повышение дохода, чем год назад
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#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Деньги#Доходы#Расходы#Бедность
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