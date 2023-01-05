Мораторий на проверки предприятий продлен в Свердловской области

Согласно документу, в нынешнем году не будут проводиться плановые проверки в отношении большинства предприятий и организаций.



Это следует из постановления правительства РФ N1743 о плановых контрольных мероприятиях и проверках. Отныне они будут проводиться только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.



При этом контролируемое лицо сможет обратиться в надзорный орган с просьбой о визите к ним. Заявить о таком желании можно за два месяца до даты проверки.