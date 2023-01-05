Мораторий на проверки предприятий продлен в Свердловской области

Согласно документу, в нынешнем году не будут проводиться плановые проверки в отношении большинства предприятий и организаций.
Это следует из постановления правительства РФ N1743 о плановых контрольных мероприятиях и проверках. Отныне они будут проводиться только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.
При этом контролируемое лицо сможет обратиться в надзорный орган с просьбой о визите к ним. Заявить о таком желании можно за два месяца до даты проверки.
Также известно, что в наступившем году не запланировано проведение плановых проверок в государственных и муниципальных учреждениях образования. Это относиться как к ДОУ, так и начальному, общему и среднему образованию.