TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Мораторий на проверки предприятий продлен в Свердловской области

Сегодня, 13:47
Фото: 1MI
В Свердловской области продлили мораторий на проверки предприятий и организаций.

Согласно документу, в нынешнем году не будут проводиться плановые проверки в отношении большинства предприятий и организаций.

Это следует из постановления правительства РФ N1743 о плановых контрольных мероприятиях и проверках. Отныне они будут проводиться только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.

При этом контролируемое лицо сможет обратиться в надзорный орган с просьбой о визите к ним. Заявить о таком желании можно за два месяца до даты проверки.

Также известно, что в наступившем году не запланировано проведение плановых проверок в государственных и муниципальных учреждениях образования. Это относиться как к ДОУ, так и начальному, общему и среднему образованию.

Электросети в Нижнем Тагиле проходят проверку на качество
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Новости УрФО#Мораторий#Учреждения#Организации
Подпишитесь
Как изменился Нижний Тагил в год 300-летнего юбилея
Вчера, 10:07
Внедорожником управлял 66-летний тагильчанин: подробности аварии с авто Рощупкина
Сегодня, 09:44
Гибель фельдшера, смертельная свадьба и катание на капоте: громкие ДТП 2022 года
2 января 11:23
Пьяный или замерзший? Щур едва не погиб на морозе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:00
Медучреждения Нижнего Тагила приписывают пациентам липовые услуги
Вчера, 08:18
Токующий глухарь встретился лыжнику в Нижнем Тагиле на Пихтовых горах
Сегодня, 09:04