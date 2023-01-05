Мороз до -25 градусов и снегопад ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

В пятницу, 6 января, в городе прогнозируется до -19 градусов, при этом будет снежно. Это следует из данных с сайта Гисметео.
В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, температура опустится до -25 градусов. Такая же погода будет стоять и в дневное время 7 января. Синоптики прогнозируют снегопад.
В воскресенье погода будет аналогичной, а в ночное время столбики термометров опустятся до -27 градусов. Магнитных бурь в этот период не прогнозируется. А скорость ветра может достигнуть 10 метров в секунду.