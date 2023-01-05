Первые экс-заключенные завершили контракт в зоне СВО

Теперь они покидают зону боевых действий. Об этом рассказал глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщают «РИА Новости».
Часть из заключенных погибла в боях. Пригожин привел в пример бойца с позывным ГДР, который погиб при штурме украинского опорного пункта в районе Углегорской ТЭС. Ему было 52 года. В тюрьме он отсидел около 30 лет. Для того, чтобы не попасть в плен, он взорвал себя. Это произошло 13 июля – спустя день после прибытия в зону СВО.
По словам Пригожина, некоторые из заключенных оказались в тюрьмах из-за стечения различных факторов – сложного характера, трудностей в самореализации и так далее. Во время службы им платили зарплаты.
Отмечается, что после помилования бывшие заключенные могут вернуться в «Вагнер» в качестве добровольцев.