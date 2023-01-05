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Первые экс-заключенные завершили контракт в зоне СВО

Сегодня, 13:27
Фото: 1MI
Бывшие заключенные, которые первыми были отправлены в зону СВО по контракту, завершили службу.

Теперь они покидают зону боевых действий. Об этом рассказал глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщают «РИА Новости».

Часть из заключенных погибла в боях. Пригожин привел в пример бойца с позывным ГДР, который погиб при штурме украинского опорного пункта в районе Углегорской ТЭС. Ему было 52 года. В тюрьме он отсидел около 30 лет. Для того, чтобы не попасть в плен, он взорвал себя. Это произошло 13 июля – спустя день после прибытия в зону СВО.

По словам Пригожина, некоторые из заключенных оказались в тюрьмах из-за стечения различных факторов – сложного характера, трудностей в самореализации и так далее. Во время службы им платили зарплаты.

Отмечается, что после помилования бывшие заключенные могут вернуться в «Вагнер» в качестве добровольцев.

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#Елена Озерова#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО#Заключенные#Спецоперация#Бои
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