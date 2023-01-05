Прокуроры заинтересовались давкой в электричке Челябинск—Екатеринбург

Известно, что число проданных билетов превысило количество мест для пассажиров, сообщает транспортная прокуратура Свердловской области. Теперь прокурор проверят, как были нарушены права пассажиров на перевозку.
Ранее сообщалось, что из-за увеличенного спроса услуг рельсового автобуса «Орлана» продажи билетов превысили количество сидячих мест, на которых могли разместиться граждане. Из-за этого в вагонах возникла давка.
Отмечается, что сдвоенным составом из четырех вагонов поезда будут ездить каждый день в период с 5 по 9 января.