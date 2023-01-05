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Прокуроры заинтересовались давкой в электричке Челябинск—Екатеринбург

Сегодня, 13:12
Фото: 1MI
Прокуратура займется проверкой давки, которая произошла в электричке «Орлан», следующей по маршруту Челябинск-Екатеринбург.

Известно, что число проданных билетов превысило количество мест для пассажиров, сообщает транспортная прокуратура Свердловской области. Теперь прокурор проверят, как были нарушены права пассажиров на перевозку.

Ранее сообщалось, что из-за увеличенного спроса услуг рельсового автобуса «Орлана» продажи билетов превысили количество сидячих мест, на которых могли разместиться граждане. Из-за этого в вагонах возникла давка.

Отмечается, что сдвоенным составом из четырех вагонов поезда будут ездить каждый день в период с 5 по 9 января.

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#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Поезд#Электричка#Давка#Проверка#Прокуратура
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