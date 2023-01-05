Путин назначил нового председателя Дзержинского суда в Нижнем Тагиле

Их назначил президент Владимир Путин, подписав соответствующий указ. Всего глава государства анонсировал имена семи новых председателей судов в Свердловской области и судей федеральных судов, а также своих представителей в квалификационных коллегиях судей.
Председателем Кировградского городского суда стала Светлана Охотина, а Первоуральского городского суда — Екатерина Елисеева.
Также утверждены имена глав трех судов Екатеринбурга. Александра Евладова станет руководителем Кировского районного суда, Николай Тараненко - Октябрьского районного суда, а Александр Исаков - Чкаловского районного суда.
Срок их полномочий обозначен в шесть лет.