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Путин назначил нового председателя Дзержинского суда в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:57
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле назначен новый председатель Дзержинского районного суда. Руководителем станет Татьяна Дмитрова. В Каменском районном суде также к работе приступит новый председатель – Дарья Дога.

Их назначил президент Владимир Путин, подписав соответствующий указ. Всего глава государства анонсировал имена семи новых председателей судов в Свердловской области и судей федеральных судов, а также своих представителей в квалификационных коллегиях судей.

Председателем Кировградского городского суда стала Светлана Охотина, а Первоуральского городского суда — Екатерина Елисеева.

Также утверждены имена глав трех судов Екатеринбурга. Александра Евладова станет руководителем Кировского районного суда, Николай Тараненко - Октябрьского районного суда, а Александр Исаков - Чкаловского районного суда.

Срок их полномочий обозначен в шесть лет.

Новый директор назначен у музея истории Екатеринбурга
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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Назначение#Указ#Суд#Председатель
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