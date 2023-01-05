Путин поручил прекратить огонь на Украине на Рождество

Также ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, разговаривая по телефону с Владимиром Путиным, призвал объявить режим прекращения огня на Украине в одностороннем порядке. Помимо этого, он напомнил о положительных результатах переговоров по зерновому коридору, обмену пленными и установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.