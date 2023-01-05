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Путин поручил прекратить огонь на Украине на Рождество

Сегодня, 15:55
Фото: 1MI
Президент РФ Владимир Путин дал приказ Министру обороны РФ Сергею Шойгу о прекращении огня на Рождество.

Указ будет актуален в период с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Помимо этого, в Кремле призвали сторону противника также объявить режим прекращения огня. Благодаря этому местные жители смогли бы посетить праздничные службы в храмах, сообщает Лента.ру.

Ранее Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие, так как на территории Украины проживает много православных граждан. В этот период они смогли бы посетить храмы.

Также ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, разговаривая по телефону с Владимиром Путиным, призвал объявить режим прекращения огня на Украине в одностороннем порядке. Помимо этого, он напомнил о положительных результатах переговоров по зерновому коридору, обмену пленными и установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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#Елена Озерова#Общество#Операция на Украине#Перемирие#Спецоперация#Рождество
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