Путин поручил прекратить огонь на Украине на Рождество

Указ будет актуален в период с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Помимо этого, в Кремле призвали сторону противника также объявить режим прекращения огня. Благодаря этому местные жители смогли бы посетить праздничные службы в храмах, сообщает Лента.ру.
Ранее Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие, так как на территории Украины проживает много православных граждан. В этот период они смогли бы посетить храмы.
Также ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, разговаривая по телефону с Владимиром Путиным, призвал объявить режим прекращения огня на Украине в одностороннем порядке. Помимо этого, он напомнил о положительных результатах переговоров по зерновому коридору, обмену пленными и установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.