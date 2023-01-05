Пьяный или замерзший? Щур едва не погиб на морозе в Нижнем Тагиле

Лесная птица попалась жителю Нижнего Тагила после работы. Сотрудник ЕВРАЗа грел автомобиль и решил осмотреться: оказалось, не зря. Петр подобрал со снега пернатого.
Я был на работе, вышел к машине и завел ее. Пока прогревал, решил обойти машину осмотреть. Смотрю — лежит на снегу. Увидел, что дышит, но тяжело. Поднял, осмотрел. Решил, что видимых повреждений вроде нет, и предположил, что она или пьяная от ягод или что-то в этом роде. Вышла бригада и совместно было принято решение взять птицу с собой в теплую машину и посмотреть, что с ней будет, — рассказал TagilCity.ru тагильчанин Петр.
В результате птице потребовалось некоторое время, чтобы придти в себя. Поэтому коллега тагильчанина взяла щура к себе домой и выпустила через день:
Под конец рабочего дня птица так и не оклемалась, и одна из девушек взяла её с собой домой. В результате птичка на следующий день вроде отошла и начала буянить в коробке и была отпущена.
Щуры в конце 2022 года попадались не только в промзоне, но и в спальной части Дзержинского района. Так, жительница Алтайки Анна увидела 30 декабря таких птиц у школы № 95:
Мы сначала решили, что это свиристели — сидят на рябинах, как всегда. А потом присмотрелись — они больше, без хохолков и с ярким оперением на грудке и голове. Оказалось, щуры прилетели.
В 2022 году в городе наблюдался двойной урожай рябины — минувшей зимой птицы не успели склевать ягоды, которые уродились в 2021 году, а осенью созрела новая порция ягод. Поэтому сейчас птицы, прилетающие из леса покормиться, попадают и на старые ягоды, которые за длительное время могли забродить. От этого пернатые могут опьянеть, а в сочетании с сильными морозами, которые в Свердловской области ударяют каждую неделю с декабря, такая ситуация может стать опасной для жизни птиц.