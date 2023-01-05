Пьяный или замерзший? Щур едва не погиб на морозе в Нижнем Тагиле

В 2022 году в городе наблюдался двойной урожай рябины — минувшей зимой птицы не успели склевать ягоды, которые уродились в 2021 году, а осенью созрела новая порция ягод. Поэтому сейчас птицы, прилетающие из леса покормиться, попадают и на старые ягоды, которые за длительное время могли забродить. От этого пернатые могут опьянеть, а в сочетании с сильными морозами, которые в Свердловской области ударяют каждую неделю с декабря, такая ситуация может стать опасной для жизни птиц.