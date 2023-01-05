Щенок неделю просидел на скале в парке под Нижними Сергами

Молодая собака породы алабай по кличке Лаки живет в местном загородном комплексе. Накануне Нового года животное сбежало. Ее искали около недели и у хозяев уже не осталось надежд на то, что пес найдется, пишет «КП-Екатеринбург».
Однако 31 декабря один из местных жителей услышал чей-то лай и вой. Далее он увидел щенка на обрывистом скальном склоне. Пес не мог спуститься с него самостоятельно. Чтобы вытащить животное, требовалась специальная альпинистская подготовка. Поэтому на помощь приехал альпинист «ЗооСпаса» Евгений Зенков.
По его словам, работниками парка к месту ЧП были привезены санки, так как предполагалось, что на них придется перевозить травмированную собаку. Евгений закрепил веревку у беседки на краю обрыва и стал спускаться вниз по скале. Он старался по вою узнать, где примерно находится пес.
Увидя собаку, спасатель надел на нее веревочную петлю с обхватом под передними лапами. Двое других зоозащитников потянули пса вверх.
Далее четвероного осмотрели, он оказался не травмированным, но сильно голодным, так как сидя в скале неделю он ничего не ел. Его сразу же покормили и отвезли домой в загородный комплекс.