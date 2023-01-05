Щенок неделю просидел на скале в парке под Нижними Сергами

По его словам, работниками парка к месту ЧП были привезены санки, так как предполагалось, что на них придется перевозить травмированную собаку. Евгений закрепил веревку у беседки на краю обрыва и стал спускаться вниз по скале. Он старался по вою узнать, где примерно находится пес.