Сократить новогодние праздники предложил депутат Госдумы от Свердловской области

По его мнению новогодние каникулы нужно урезать и сделать меньше, сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Иванов пояснил, что в длинные выходные люди не знают чем себя занять и страдают от безделья. Он считает, что дни нужно распределять равномерно. Россияне должны иметь три дня активного отдыха.

В то же время сокращение майских праздников не требуется, уверен депутат. Он отметил, что в этот период люди занимаются огородами и садами.

Новогодние каникулы в России проходят с 1 по 8 января. В Минтруде отмечают, что 31 декабря выпало на субботу, поэтому количество выходных составило 9 дней. В День Защитника Отечества в России снова будут выходные. Там отдыхать граждане будут с 23 по 26 февраля. На майские праздники у россиян будет еще неделя отдыха с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.