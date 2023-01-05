TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Сократить новогодние праздники предложил депутат Госдумы от Свердловской области

Сегодня, 05:55
Фото: 1MI
Сократить новогодние праздники следует сократить, чтобы люди отдыхали не одну неделю, а три дня. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

 

По его мнению новогодние каникулы нужно урезать и сделать меньше, сказал он в разговоре с «РИА Новости». 

Иванов пояснил, что в длинные выходные люди не знают чем себя занять и страдают от безделья. Он считает, что дни нужно распределять равномерно. Россияне должны иметь три дня активного отдыха.

В то же время сокращение майских праздников не требуется, уверен депутат. Он отметил, что в этот период люди занимаются огородами и садами.

Новогодние каникулы в России проходят с 1 по 8 января. В Минтруде отмечают, что 31 декабря выпало на субботу, поэтому количество выходных составило 9 дней. В День Защитника Отечества в России снова будут выходные. Там отдыхать граждане будут с 23 по 26 февраля. На майские праздники у россиян будет еще неделя отдыха с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Число фейерверков снизилось в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Новогоднее поздравление Владимира Путина в 2023 годуКак будут работать поликлиники и больницы Нижнего Тагила в новогодние каникулыБезопасность будет усилена в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
#Общество#Свободное время#Новый год#Новости УрФО#Свердловская область#Максим Иванов#Праздники#Каникулы#Госдума#Предложение#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Как изменился Нижний Тагил в год 300-летнего юбилея
Вчера, 10:07
Гибель фельдшера, смертельная свадьба и катание на капоте: громкие ДТП 2022 года
2 января 11:23
Жители Нижнего Тагила отправили участникам СВО квадрокоптеры и теплые вещи
Вчера, 13:23
12 млн рублей чуть не сгорели в новогоднюю ночь в ДТП в Нижнем Тагиле
3 января 13:08
Медучреждения Нижнего Тагила приписывают пациентам липовые услуги
Вчера, 08:18
Аномальные холода придут в Свердловскую область
3 января 11:11