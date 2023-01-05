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Токующий глухарь встретился лыжнику в Нижнем Тагиле на Пихтовых горах

Сегодня, 09:04
Фото: Скрин с видео подписчика
В Нижнем Тагиле местный житель встретил на лыжной прогулке токующего глухаря. Птица, выполняющая определенный обряд привлечения самки или самца, очень близко подошла к лыжнику.

Глухарь, выходящий из леса, встретился лыжнику во время катания на лыжной трассе. Мужчина остановился и стал снимать поведение большой птицы.

Глухарь, распушив хвост и расправив крылья, издавал своеобразные — щелкающие и даже металлические звуки. Птица подошла очень близко к человеку, буквально заглянула в камеру его телефона.

Интересно, что обычно глухари токуют в начале-середине весны. Почему заскучала эта птица, что решила выйти из леса к людям, остается только догадываться.

Во время прогулки на лыжах в районе Пихтовых гор, мой одноклассник встретил токующего глухаря. Глухари начинают токовать в конце марта-апреле, но этот что-то перепутал, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Надежда.

Также TagilCity.ru рассказал о спасенном щуре. Житель Нижнего Тагила нашел птицу в снегу, забрал ее в тепло, а через несколько дней щур пришел в себя и его выпустили.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свободное время#Эксклюзив#Птицы#Пихтовые горы#Лыжники
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