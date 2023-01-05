Токующий глухарь встретился лыжнику в Нижнем Тагиле на Пихтовых горах

Глухарь, выходящий из леса, встретился лыжнику во время катания на лыжной трассе. Мужчина остановился и стал снимать поведение большой птицы.
Глухарь, распушив хвост и расправив крылья, издавал своеобразные — щелкающие и даже металлические звуки. Птица подошла очень близко к человеку, буквально заглянула в камеру его телефона.
Интересно, что обычно глухари токуют в начале-середине весны. Почему заскучала эта птица, что решила выйти из леса к людям, остается только догадываться.
Во время прогулки на лыжах в районе Пихтовых гор, мой одноклассник встретил токующего глухаря. Глухари начинают токовать в конце марта-апреле, но этот что-то перепутал, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Надежда.
Также TagilCity.ru рассказал о спасенном щуре. Житель Нижнего Тагила нашел птицу в снегу, забрал ее в тепло, а через несколько дней щур пришел в себя и его выпустили.