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Три человека пострадали в массовом ДТП под Нижним Тагилом

Сегодня, 09:36
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В результате ДТП с частием трех автомобилей пострадали три человека. Авария случилась в районе 32-го км автодороги «Нижний Тагил — Нижняя Салда» утром 4 января.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-21102», мужчина 2003 года рождения ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону Верхней Салды. В районе 32 километра дороги он не справился с управлением транспортного средства и в результате вылетел на встречную полосу.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Там он врезался в Hyundai Tucson под управлением мужчины 1971 года рождения. После этого «ВАЗ--21102» отбросило на «ВАЗ-21120» под управлением мужчины 1985 года рождения, двигавшегося в попутном направлении, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД группе «Инцидент Нижний Тагил».

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Инспекторы установили, что водитель «ВАЗ-21102» является жителем Верхней Салды. Стаж его вождения составляет один год. Также на его автомобиле была сделана тонировка, которая ограничивает обзор водителя. Ранее мужчина уже получил 11 штрафов за нарушение ПДД, три из них были выписаны за тонировку. Инспекторы еще раз выписали штраф за ее наличие.

Пока не установлено был ли на момент аварии в крови водителя «ВАЗ-21102» алкоголь. Это будет установлено после проведения медосвидетельствования. Водители «ВАЗ-21120» и «Hyundai Tucson» были трезвы.

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Сотрудники ГИБДД после проверки места происшествия установили, что на дороге имеется снежный накат в центре и по краям проезжей части. ГКУ СО «Управление автодорог» была выдана рекомендация по соблюдению требований. В отношении водителя, который допустил столкновение, возбуждено административное производство за причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью.

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