Три человека пострадали в массовом ДТП под Нижним Тагилом

Инспекторы установили, что водитель «ВАЗ-21102» является жителем Верхней Салды. Стаж его вождения составляет один год. Также на его автомобиле была сделана тонировка, которая ограничивает обзор водителя. Ранее мужчина уже получил 11 штрафов за нарушение ПДД, три из них были выписаны за тонировку. Инспекторы еще раз выписали штраф за ее наличие.



Пока не установлено был ли на момент аварии в крови водителя «ВАЗ-21102» алкоголь. Это будет установлено после проведения медосвидетельствования. Водители «ВАЗ-21120» и «Hyundai Tucson» были трезвы.