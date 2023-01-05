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В частном секторе Уралмаша в Екатеринбурге вспыхнул жилой дом

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI
Жилой дом загорелся на Уралмаше в Екатеринбурге. Пламя вспыхнуло в вечернее время 5 января.

Воспламенение тушили около 20 огнеборцев, сообщает региональное МЧС. Дом горел на улице Новаторов. Площадь воспламенения составила 100 квадратных метров.

Имеются ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее жители ВИЗа заподозрили, что большой пожар на улице Коперника устроили намеренно злоумышленники. Они попали на видео.

Ранее в Нижнем Тагиле пожилой мужчина сгорел заживо. Все произошло после наступления Нового года, 1 января. Пожар случился из-за прогрева труб, которые перемерзали. Пламя тушили 12 человек. 

Все, кто находился в квартире, успели вылезти через окно. В доме остался дедушка, так как замешкался. Все обстоятельства ЧП выясняются.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Пламя#Частный сектор#Дом
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