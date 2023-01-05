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В Нижнем Тагиле в авто депутата с УВЗ Рощупкина врезалась пьяная на Lada Granta

Сегодня, 07:09
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
Ночью 5 января в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла авария с участием Toyota Land Cruiser 200 и Lada Granta. За рулем внедорожника, по информации собственного источника TagilCity.ru, находился исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин. Отечественным авто управляла нетрезвая женщина.

В результате столкновения Toyota и Lada Granta, пострадали пассажиры отечественного автомобиля. Как пояснил источник TagilCity.ru, девушка за рулем отечественного авто была в нетрезвом состоянии, кроме того, у нее не было водительских прав.

Авария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 январяАвария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 января
Авария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 январяАвария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 января
Авария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 январяАвария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 января
Авария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 январяАвария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 января
Авария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 январяАвария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 января
Авария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 январяАвария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 января
Авария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 январяАвария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 января
Авария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 январяАвария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 января
Авария в Нижнем Тагиле произошла ночью 5 января
Фото: МБУ «Центр защиты населения»

На месте работала группа Центра защиты населения и сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила. Спасатели извлекли из отечественного автомобиля водителя — девушку, сама она выбраться не смогла.

В результаты ДТП водитель Toyota не пострадал, двое пассажиров из Lada Granta госпитализированы до приезда поисково-спасательной группы. Все госпитализированы в ЦГБ № 1, — сообщили в Центре защиты населения Нижнего Тагила.

Владимир Рощупкин — исполнительный директор Уралвагонзавода и депутат Законодательного собрания Свердловской области. В 2022 году он стал абсолютным лидером по площади землевладений — 118845,0 кв. м. и задекларированному годовому доходу — 15 075 707,93 рубля.

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#Юлия Степанова#ДТП#Нижний Тагил#Эксклюзив#Авария#Владимир Рощупкин#Больница#Вагонка#Дзержинский район
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