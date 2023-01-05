В результате столкновения Toyota и Lada Granta, пострадали пассажиры отечественного автомобиля. Как пояснил источник TagilCity.ru, девушка за рулем отечественного авто была в нетрезвом состоянии, кроме того, у нее не было водительских прав.
На месте работала группа Центра защиты населения и сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила. Спасатели извлекли из отечественного автомобиля водителя — девушку, сама она выбраться не смогла.
В результаты ДТП водитель Toyota не пострадал, двое пассажиров из Lada Granta госпитализированы до приезда поисково-спасательной группы. Все госпитализированы в ЦГБ № 1, — сообщили в Центре защиты населения Нижнего Тагила.
Владимир Рощупкин — исполнительный директор Уралвагонзавода и депутат Законодательного собрания Свердловской области. В 2022 году он стал абсолютным лидером по площади землевладений — 118845,0 кв. м. и задекларированному годовому доходу — 15 075 707,93 рубля.