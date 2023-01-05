Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать, — заявил депутат Андрей Гурулев в разговоре с «Чита.Ру».
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Такое решение он назвал «адекватным угрозам», с которыми приходится сталкиваться России. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что планируется прислать 300 тысяч человек из числа резервистов.
9 декабря Путин заявил, что дополнительная мобилизация в России не требуется. По его словам, уже половина на тот момент стали боевым резервом. 150 тысяч вошли в группировку.