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Вероятность второй волны мобилизации оценили в Госдуме

Сегодня, 06:18
Фото: 1MI
Предпосылок к проведению второй волны мобилизации в России на данный момент нет. Необходимость не возникнет в ближайшие шесть месяцев, заявил депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев.
Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать, — заявил депутат Андрей Гурулев в разговоре с «Чита.Ру».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Такое решение он назвал «адекватным угрозам», с которыми приходится сталкиваться России. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что планируется прислать 300 тысяч человек из числа резервистов.

9 декабря Путин заявил, что дополнительная мобилизация в России не требуется. По его словам, уже половина на тот момент стали боевым резервом. 150 тысяч вошли в группировку.

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#Ирина Кирилова#Общество#Частичная мобилизация#Военные#Украина#Операция на Украине
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