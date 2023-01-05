Внедорожником управлял 66-летний тагильчанин: подробности аварии с авто Рощупкина

Внедорожником Land Cruiser, попавшим в ДТП с участием девушки без водительского удостоверения, управлял не Владимир Рощупкин, а 66-летний местный житель Вячеслав. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе ММУ «Нижнетагильское».

Авария произошла в 1:20 ночи 5 января. По данным пресс-службы полиции, за рулем Lada Granta находилась 24-летняя местная жительница. У нее не было права управления транспортным средством. Девушка ехала по проспекту Вагоностроителей, в момент выезда на регулируемый перекресток, произошло столкновение с Land Cruiser под управлением 66-летнего водителя. Водитель госпитализирована в городскую больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Пассажиру, 27-летней женщине, госпитализация не потребовалась, после оказания медпомощи она отпущена домой, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ММУ «Нижнетагильское». В Нижнем Тагиле в авто депутата с УВЗ Рощупкина врезалась пьяная на Lada Granta Узнать подробнее Сотрудники ДПС установили, что водитель Lada ранее 4 раза привлекалась к административной ответственности за отсутствие права управления. Наличие либо отсутствие алкоголя или иных запрещенных веществ в ее крови будет установлено по результатам исследований, проведенным в медицинской организации, — отметили в пресс-службе ММУ «Нижнетагильское». В отношении нарушительницы вынесены определения о возбуждении административного производства по ст. 12.7 КоАП РФ (управление автомобилем без права управления) и по ст. 12.6 КоАП РФ (не использование ремня безопасности). Торопился на корпоратив: пьяный водитель спровоцировал ДТП в Нижнем Тагиле Узнать подробнее