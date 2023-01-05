Воры ограбили магазин «Жизньмарт» в Екатеринбурге

ЧП произошло по улице Челюскинцев в ночь с 4 на 5 января. Чтобы попасть внутрь магазина, воры разбили окно, сообщает «КП-Екатеринбург».
Эксперты сейчас подсчитывают сумму причиненного ущерба. На месте нужно будет заменить выбитое окно и проделать ряд других работ. Известно, что правоохранители в курсе происшествия. К работе уже подключены кинологи.
В пресс-службе УМВД по Свердловской области отметили, что по окончании проверки будет вынесено решение.
Днем ранее в Екатеринбурге ограбили заведение «Горожане». Воры вынесли оттуда наличные средства, разбив окно и проникнув внутрь.