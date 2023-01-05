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Воры ограбили магазин «Жизньмарт» в Екатеринбурге

Сегодня, 15:33
Фото: 1MI
Один из магазинов сети «Жизньмарт» в Екатеринбурге ограбили неизвестные злоумышленники.

ЧП произошло по улице Челюскинцев в ночь с 4 на 5 января. Чтобы попасть внутрь магазина, воры разбили окно, сообщает «КП-Екатеринбург».

Эксперты сейчас подсчитывают сумму причиненного ущерба. На месте нужно будет заменить выбитое окно и проделать ряд других работ. Известно, что правоохранители в курсе происшествия. К работе уже подключены кинологи.

В пресс-службе УМВД по Свердловской области отметили, что по окончании проверки будет вынесено решение.

Днем ранее в Екатеринбурге ограбили заведение «Горожане». Воры вынесли оттуда наличные средства, разбив окно и проникнув внутрь.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Воры#Ограбление#Магазин
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