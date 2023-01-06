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17 детей родились в новогоднюю ночь в Свердловской области

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
В ночь с 31 декабря на 1 января в Свердловской области на свет появилось 17 детей.

Дети родились в праздничную ночь в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Ирбите и Краснотурьинске, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Больше всего детей в ту ночь появилось на свет в Областном перинатальном центре детской клинической больницы - четыре младенца.

Еще три ребенка родилось в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре, по два малыша — в Городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга и ЦГБ в Верхней Пышме.

В Нижнем Тагиле в 01:40 родился мальчик весом почти четыре килограмма и ростом 52 сантиметра. Как назвать ребенка, родители пока думают.

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#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Роды#Ребенок#Дети#Роддом#Елена Озерова
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