17 детей родились в новогоднюю ночь в Свердловской области

Дети родились в праздничную ночь в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Ирбите и Краснотурьинске, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Больше всего детей в ту ночь появилось на свет в Областном перинатальном центре детской клинической больницы - четыре младенца.
Еще три ребенка родилось в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре, по два малыша — в Городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга и ЦГБ в Верхней Пышме.
В Нижнем Тагиле в 01:40 родился мальчик весом почти четыре килограмма и ростом 52 сантиметра. Как назвать ребенка, родители пока думают.