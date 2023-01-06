Бесплатный трамвай развезет тагильчан после рождественской службы в церкви на Вагонке

Напомним, президент РФ Владимир Путин дал приказ о временном прекращении огня в зоне специальной военной операции в Украине с полудня 6 января до полуночи 7 января. Сделано это будет для того, чтобы местные жители смогли посетить праздничные службы в храмах и церквях. Ранее с инициативой объявить рождественское перемирие выступил патриарх РПЦ Кирилл.