Без отопления и света в новогодние праздники остались жители дома в Нижнем Тагиле

На место оперативно приехала бригада. По словам жителя дома, авария произошла в квартире соседки со второго этажа, которой в этот момент не было дома, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Также по словам соседа, в момент аварии он спал, придя с суточной смены с работы. А когда проснулся, то увидел, что с потолка льется горячая вода. После он попытался открыть дверь, так как к нему стучали слесари, но его ударило током. Взяв перчатки, он смог выйти к ним в подъезд. По словам жителя, они не знали, где что нужно перекрывать. В результате они решили «отключить весь дом».
Также мужчина утверждает, что у соседки открыта дверь на балкон и он предполагает, что трубы прорвало из-за морозов. Теперь, как утверждает житель дома, по всему стояку нет света, а во всем доме нет отопления.
Помимо этого, по словам соседа, авария в квартире женщины происходит уже не в первый раз. Это и ранее доставляло соседям неудобства. Также он сказал, что законных оснований для того, чтобы попасть в квартиру уехавшей женщины, ни у кого нет. Они уже вызывали полицию для этих целей, но получили отказ. Поэтому устранить аварию не получается.
Сейчас в его квартире нет «ни одного сухого сантиметра», добавляет он. При этом в жилье оказалась надутой и испорченной вся мебель.