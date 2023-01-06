Без отопления и света в новогодние праздники остались жители дома в Нижнем Тагиле

Также по словам соседа, в момент аварии он спал, придя с суточной смены с работы. А когда проснулся, то увидел, что с потолка льется горячая вода. После он попытался открыть дверь, так как к нему стучали слесари, но его ударило током. Взяв перчатки, он смог выйти к ним в подъезд. По словам жителя, они не знали, где что нужно перекрывать. В результате они решили «отключить весь дом».