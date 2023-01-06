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Без отопления и света в новогодние праздники остались жители дома в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
В трехэтажном доме на Тагилстрое в Нижнем Тагиле прорвало трубы отопления. ЧП случилось в доме по адресу: улица Кутузова, 13. Все произошло после наступления нового года, 1 января.

На место оперативно приехала бригада. По словам жителя дома, авария произошла в квартире соседки со второго этажа, которой в этот момент не было дома, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Также по словам соседа, в момент аварии он спал, придя с суточной смены с работы. А когда проснулся, то увидел, что с потолка льется горячая вода. После он попытался открыть дверь, так как к нему стучали слесари, но его ударило током. Взяв перчатки, он смог выйти к ним в подъезд. По словам жителя, они не знали, где что нужно перекрывать. В результате они решили  «отключить весь дом».

Также мужчина утверждает, что у соседки открыта дверь на балкон и он предполагает, что трубы прорвало из-за морозов. Теперь, как утверждает житель дома, по всему стояку нет света, а во всем доме нет отопления.

Помимо этого, по словам соседа, авария в квартире женщины происходит уже не в первый раз. Это и ранее доставляло соседям неудобства. Также он сказал, что законных оснований для того, чтобы попасть в квартиру уехавшей женщины, ни у кого нет. Они уже вызывали полицию для этих целей, но получили отказ. Поэтому устранить аварию не получается.

Сейчас в его квартире нет «ни одного сухого сантиметра», добавляет он. При этом в жилье оказалась надутой и испорченной вся мебель.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Труба#Прорыв трубы#Потоп#Эксклюзив
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