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Более 500 храмов взяты под охрану в Свердловской области

Сегодня, 16:12
Фото: 1MI
На территории Свердловской области 512 религиозных объектов взяты под охрану накануне Рождества.

Ночные службы запланированы в 403 храмах и церквях. Предположительно, их посетит около 50 тысяч человек. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В субботу, 7 января, в 51 населенном пункте на 175 площадках области пройдут дневные службы. В них поучаствует около 17 тысяч граждан.

Большая часть служб пройдет в Екатеринбурге (63 храма), Нижнем Тагиле (26), Сысерти (18), Каменск – Уральском (11) и в Невьянске (10). Охранять объекты будут более двух тысяч представителей Росгвардии и других структур.

Если свердловчане станут свидетелями каких-либо противоправных действий, сообщать об этом следует по телефону 8(343) 358-71-61.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Храм#Охрана#Рождество#Росгвардия#Полиция
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