Более 500 храмов взяты под охрану в Свердловской области

Ночные службы запланированы в 403 храмах и церквях. Предположительно, их посетит около 50 тысяч человек. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В субботу, 7 января, в 51 населенном пункте на 175 площадках области пройдут дневные службы. В них поучаствует около 17 тысяч граждан.
Большая часть служб пройдет в Екатеринбурге (63 храма), Нижнем Тагиле (26), Сысерти (18), Каменск – Уральском (11) и в Невьянске (10). Охранять объекты будут более двух тысяч представителей Росгвардии и других структур.
Если свердловчане станут свидетелями каких-либо противоправных действий, сообщать об этом следует по телефону 8(343) 358-71-61.