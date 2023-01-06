Грязь и осколки нашла во время отдыха в комплексе «Русские Бани» жительница Тагила

Напрямую к руководству комплекса она обращаться не стала, а жалобу оставила в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам женщины, после очередного захода в бассейн, дети, а потом уже и взрослые, начали находить на дне осколки, окурки, волосы и многие другие предметы, которые существенно омрачили им отдых.
Женщина высказалась, что кто-то из детей мог порезаться об осколки. Пожаловаться она решила для того, чтобы уберечь людей от подобного опасного отдыха.
Также она добавила, что хочет обратиться в надзорные органы.