TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Грязь и осколки нашла во время отдыха в комплексе «Русские Бани» жительница Тагила

Сегодня, 13:21
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Во время отдыха в банном комплексе «Русские бани» жительница Нижнего Тагила Елена нашла осколки, грязь и мусор.

Напрямую к руководству комплекса она обращаться не стала, а жалобу оставила в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам женщины, после очередного захода в бассейн, дети, а потом уже и взрослые, начали находить на дне осколки, окурки, волосы и многие другие предметы, которые существенно омрачили им отдых.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Женщина высказалась, что кто-то из детей мог порезаться об осколки. Пожаловаться она решила для того, чтобы уберечь людей от подобного опасного отдыха.

Также она добавила, что хочет обратиться в надзорные органы. 

Без отопления и света в новогодние праздники остались жители дома в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Баня#Жалоба#Осколки#Эксклюзив
Подпишитесь
Многодетная мать из Нижнего Тагила обвинила врачей в смерти 5-месячного сына
Сегодня, 05:13
Внедорожником управлял 66-летний тагильчанин: подробности аварии с авто Рощупкина
Вчера, 09:44
Как изменился Нижний Тагил в год 300-летнего юбилея
4 января 10:07
Пьяный или замерзший? Щур едва не погиб на морозе в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:00
Медучреждения Нижнего Тагила приписывают пациентам липовые услуги
4 января 08:18
Токующий глухарь встретился лыжнику в Нижнем Тагиле на Пихтовых горах
Вчера, 09:04