Густой смог накрыл Восточное шоссе в Нижнем Тагиле 5 января

Напомним, 4 января на выбросы с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК жаловались жители Вагонки. При этом ФГБУ «Уральское УГМС» не объявляла в Нижнем Тагиле режим неблагоприятных метеоусловий. Также ведомство не публикует на своем сайте данные о замерах воздуха. Последние сведения о загрязнении атмосферы в городе были 29 декабря прошлого года.