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Густой смог накрыл Восточное шоссе в Нижнем Тагиле 5 января

Сегодня, 07:55
Фото: TagilCity.ru
Смог окутал Восточное шоссе в Нижнем Тагиле вечером 5 января. Видимость на проезжей части была практически нулевая.

Восточное шоссе находится в районе промзоны, в том числе и Косохима ЕВРАЗ НТМК. Вечером 5 января из-за мороза смог из выбросов опустился в земле и накрыл окрестность густой белой мглой. При этом тагильчане жаловались на удушливый химический запах.

Это уже переходит все границы. На ГГМ просто каждый день смог! Окна совсем перестали открывать, но и это не спасает. Запах гари просачивается через щели пластиковых окон! Детей на улицу погулять не выпустить, чтобы самим выйти куда-то, нужно теперь, видимо, надеть противогаз, — пишет в группе «Инцидент Нижний Тагил» Юлиана Павлова.

Напомним, 4 января на выбросы с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК жаловались жители Вагонки. При этом ФГБУ «Уральское УГМС» не объявляла в Нижнем Тагиле режим неблагоприятных метеоусловий. Также ведомство не публикует на своем сайте данные о замерах воздуха. Последние сведения о загрязнении атмосферы в городе были 29 декабря прошлого года.

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#Анна Григорьева#Экология#Нижний Тагил#Смог#Выбросы#НТМК#Видео
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