Инспекторы ГИБДД дважды спасли людей в пожарах в Свердловской области

Павел сразу сообщил о произошедшем пожарным, а сам стал стучать в окна. Двери ему открыла 80-летняя пенсионерка. Инспектор отвел ее на безопасное расстояние. Затем он взял лестницу, поднялся на крышу и выяснил причину пожара. Оказалось, что загорелась обрешетка металлической кровли в районе печной трубы.