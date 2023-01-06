Инспекторы ГИБДД дважды спасли людей в пожарах в Свердловской области

Пожар в Лесном случился 5 января около 18:00. Старший инспектор лейтенант Константин Кокорин, младший лейтенант полиции Мирослав Королев и старший сержант полиции Александр Шереш патрулировали улицы и получили указание проследовать на улицу Свердлова, 1. Там и случилось возгорание, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, когда полицейские прибыли на место, то незамедлительно начали эвакуировать из помещения маленького мальчика, его брата, маму и бабушку. Пока инспекторы ожидали скорую помощь, они начали регулировать дорожное движение, чтобы техника могла беспрепятственно проехать к месту происшествия.
В общей сложности инспекторы и спасатели эвакуировали из дома пять человек, трое из них дети. Причиной пожара стала неисправность электрического оборудования.
Второе ЧП случилось в поселке Арти. В 19:25 инспектор ДПС лейтенант Павел Кошелев планировал отправиться на место дислокации подразделения. Однако он увидел, что на улице Ленина, 47 на крыше около частного дома начался пожар.
Павел сразу сообщил о произошедшем пожарным, а сам стал стучать в окна. Двери ему открыла 80-летняя пенсионерка. Инспектор отвел ее на безопасное расстояние. Затем он взял лестницу, поднялся на крышу и выяснил причину пожара. Оказалось, что загорелась обрешетка металлической кровли в районе печной трубы.
Лейтенант стал гасить пламя снегом, чтобы пламя не распространялось. Сама пенсионерка сказала, что дома была одна, а запаха дыма не почувствовала.