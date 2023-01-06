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Карта ответственных за уборку снега появилась в Свердловской области

Сегодня, 11:13
Фото: скриншот с Яндекс.Карт
В Свердловской области была создана специальная карта, на которой помечены адреса и телефоны всех ответственных за уборку снега организаций в различных городах региона.

На карте каждая пометка имеет подпись и с адресом организации. Например, в Нижнем Тагиле ответственной за уборку снега является Единая дежурно-диспетчерская служба. Она располагается на проспекте Мира, 53. Позвонить специалистам можно по телефону 8 (343) 525-78-83.

Кроме того, о неубранном снеге с дорог можно сообщить на «горячую линию» по номеру 8(343) 262-50-65, в диспетчерскую службу Управления автомобильных дорог (региональные трассы) — 8 (343) 261-79-83, а также в дежурно-диспетчерскую службу по вопросам содержания федеральных трасс в УрФО — 8-800-200-63-06, сообщили в Центре управления регионом.

Там напомнили, что вопросами уборки снега во дворах занимаются управляющие компании.

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#Ирина Кирилова#Транспорт#Город#Эксклюзив#Новости УрФО#Свердловская область#Нижний Тагил#Дороги#Уборка
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