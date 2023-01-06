Карта ответственных за уборку снега появилась в Свердловской области

Кроме того, о неубранном снеге с дорог можно сообщить на «горячую линию» по номеру 8(343) 262-50-65, в диспетчерскую службу Управления автомобильных дорог (региональные трассы) — 8 (343) 261-79-83, а также в дежурно-диспетчерскую службу по вопросам содержания федеральных трасс в УрФО — 8-800-200-63-06, сообщили в Центре управления регионом.