Магический мастер-класс провел сотрудник колонии для детей в Кировграде

Мероприятие состоялось 6 января для детей сотрудников и работников Кировградской воспитательной колонии. Мастер-класс был организован в честь Рождества. На мероприятии присутствовали аниматоры Дед Мороз и Снегурочка, а также -фокусник, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.