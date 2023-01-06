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Магический мастер-класс провел сотрудник колонии для детей в Кировграде

Сегодня, 15:28
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Мастер-класс по магии состоялся для детей в Кировграде. Его провел сотрудник колонии.

Мероприятие состоялось 6 января для детей сотрудников и работников Кировградской воспитательной колонии. Мастер-класс был организован в честь Рождества. На мероприятии присутствовали аниматоры Дед Мороз и Снегурочка, а также -фокусник, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Магические фокусы продемонстрировал майор Евгений Матвеев, который является победителем «Битвы фокусников». Фокусами он занимается уже более 10 лет.

Все присутствующие на встрече гости были впечатлены увиденным зрелищем. После мероприятия состоялось чаепитие.

Отмечается, что в образах Деда Мороза и Снегурочки выступили сотрудники отдела охраны КВК - Даниил Романчук и Арина Ципилева.

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#Елена Озерова#Общество#Кировград#Колония#Рождество#Магия#Мастер-класс
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