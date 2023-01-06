Маленького кролика спасла от гибели на морозе жительница Нижнего Тагила

По ее словам, кролика она обнаружила в лесу за домом № 117 на улице Калинина. Животное лежало в сумке прямо на снегу.
Осмотрев зверушку, я поняла, что бедный беззащитный крольчонок уже обморозил себе задние лапки, — рассказала Ирина в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Тагильчанка осталась глубоко возмущена жестоким поступком бывших хозяев кролика и оставила животное себе:
Она жива. В надежных, любящих руках. Теперь ей ничто не угрожает. Я назвала ее Шуня. Я оставлю ее себе и буду выхаживать.
Напомним, сотрудники ЕВРАЗа спасли от гибели на морозе щура. Птицу, лежащую в снегу, заметил тагильчанин по имени Петр, когда грел машину. На следующий день щур пришел в себя и был отпущен на волю.