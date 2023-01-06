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Маленького кролика спасла от гибели на морозе жительница Нижнего Тагила

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI
Неизвестные оставили черного декоративного кролика в хозяйственной сумке прямо в снегу на морозе. Животное нашла и приютила у себя неравнодушная тагильчанка по имени Ирина.

По ее словам, кролика она обнаружила в лесу за домом № 117 на улице Калинина. Животное лежало в сумке прямо на снегу. 

Осмотрев зверушку, я поняла, что бедный беззащитный крольчонок уже обморозил себе задние лапки, — рассказала Ирина в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Кролик, найденный на морозе в сумкеКролик, найденный на морозе в сумке
Кролик, найденный на морозе в сумкеКролик, найденный на морозе в сумке
Кролик, найденный на морозе в сумке
Фото: Группа «Инцидент Нижний Тагил»

Тагильчанка осталась глубоко возмущена жестоким поступком бывших хозяев кролика и оставила животное себе:

Она жива. В надежных, любящих руках. Теперь ей ничто не угрожает. Я назвала ее Шуня. Я оставлю ее себе и буду выхаживать.

Напомним, сотрудники ЕВРАЗа спасли от гибели на морозе щура. Птицу, лежащую в снегу, заметил тагильчанин по имени Петр, когда грел машину. На следующий день щур пришел в себя и был отпущен на волю.

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#Анна Григорьева#Животные#Эксклюзив#Нижний Тагил#Кролик#Мороз#Спасение
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