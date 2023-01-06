Многодетная мать из Нижнего Тагила обвинила врачей в смерти 5-месячного сына

23 декабря малышу и его семье предстояла поездка к офтальмологу в Екатеринбург. После нее родители вернулись в стационар детской больницы на Карла Либкнехта, чтобы поставить инъекцию «Синагиса». По словам мамы, на осмотре малыш плакал, температура тела была 37°C. Но врачи успокоили родительницу, вспоминает Анна, по их словам, отдышка могла быть от громкого плача. Созвонившись с заведующей отделения на Балакинской, 16, медики сделали инъекцию «Синагиса», вспоминает многодетная мама. Добавим, что это был второй укол, и еще малышу предстояло сделать 4 введения препарата в течение полугода.