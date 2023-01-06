Многодетная мать из Нижнего Тагила обвинила врачей в смерти 5-месячного сына

Трагедия случилась 24 декабря. По официальным данным, четвертый — младший — ребенок в многодетной семье скончался от недостаточности дыхания и долевой пневмонии. Именно такой диагноз в свидетельстве о смерти указан врачом-патологоанатомом. На момент жизни ребенка воспаление легких ему не ставили, сочли здоровым и даже сделали инъекцию препарата, курс которого нужно было проставить в течение полугода.
Хронология событий, приведших к случившемуся, начинается с выписки малыша из больницы Екатеринбурга, где ребенок проходил профилактическое обследование. К моменту выписки мама заметила у сына несильный кашель, однако анализы, по словам врачей, были в норме, поэтому 20 декабря члены семьи уже оказались дома в Нижнем Тагиле, вспоминает мать погибшего ребенка — Анна.
21 декабря, на следующий день после выписки, на дом к малышу пришел участковый педиатр, чтобы провести осмотр перед плановой инъекцией препарата «Синагис». Кашлю фельдшер внимания не придала, несмотря на замечания родительницы, уверяет Анна. Анализы крови и мочи сотрудница решила оставить от 19 декабря, по ним ребенок был здоров, сообщила Анна СМИ. С этого момента у родителей ребенка появились вопросы.
Когда ставили первую инъекцию, все было хорошо, но по второй инъекции много вопросов: врач выдала справку, что ребёнок якобы здоров, при этом взяв старые анализы крови и мочи. Как врач позже пояснила, она не хотела напрягать медсестру.
Врач также не обратила внимания на кашель ребёнка, что также может говорить о какой-либо болезни, поэтому и нужны были свежие анализы, — пояснила корреспонденту TagilCity.ru юрист Юлия Липинская.
Отметим, что препарат «Синагис» назначается недоношенным детям, так как у них ослаблен иммунитет и прививки не ставятся. В любом случае, поясняет юрист, недоношенным детям нужно пристальное внимание.
Ребенок был недоношенным. В связи с тем, что у него был ряд заболеваний, на момент, когда его выписали (после рождения его выписали с рекомендациями). У ребенка могли быть скрытые заболевания, должны были хоть какие-то анализы взять. Когда у ребенка есть кашель и температура 37°C, невозможно с точностью сказать, что нет внутреннего воспаления. Постановка любой инъекции или прививки может осложнить ситуацию, ребенку может стать хуже, как здесь и произошло. Но после вскрытия была обнаружена пневмония, это говорит о том, что у ребенка было течение заболевания в течение некоторого промежутка времени, — поясняет юрист.
23 декабря малышу и его семье предстояла поездка к офтальмологу в Екатеринбург. После нее родители вернулись в стационар детской больницы на Карла Либкнехта, чтобы поставить инъекцию «Синагиса». По словам мамы, на осмотре малыш плакал, температура тела была 37°C. Но врачи успокоили родительницу, вспоминает Анна, по их словам, отдышка могла быть от громкого плача. Созвонившись с заведующей отделения на Балакинской, 16, медики сделали инъекцию «Синагиса», вспоминает многодетная мама. Добавим, что это был второй укол, и еще малышу предстояло сделать 4 введения препарата в течение полугода.
Днем того же дня малышу стало хуже. Мама рассказывает, что заметила у него тяжелое дыхание, а из носа выходило только что съеденное молоко.
Мы с ребенком приехали на Тагилстрой к участковому врачу, так как дыхание было ужасным. Врачи порекомендовали срочно ехать на «горку» и ложиться в стационар. Когда ребёночка доставили своим ходом в больницу для госпитализации, его сразу забрали в реанимацию. Дыхание уже было ужасное. В тот же день малыш умер, — поделилась Анна с TagilCity.ru.
Изначально следователи не намеревались возбуждать уголовное дело, рассказала редакции TagilCity.ru юрист Юлия Липинская. Она отметила, что на момент, когда родители погибшего малыша обратились к ней, семью уже вызывали к следователю — после публикаций в СМИ. Дальнейшие визиты к представителям ведомства были уже вместе с юристом.
1 января мы явились к следователю, нам сказали, что дело возбуждать никто не собирается. На что я пояснила, что смерть ребенка произошла в учреждении, в любом случае, они должны возбудить дело и потом уже разбираться, что произошло, — поясняет юрист.
Со следователем найти компромисс не получилось, поэтому было решено написать обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Уже 5 января семья получила постановление о возбуждении уголовного дела. По поручению председателя, ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Кроме этого, члены семьи в связи с гибелью ребенка обратились в прокуратуру Свердловской области, с просьбой посодействовать в проведении ряда проверок специалистами ТФОМС, Росздравнадзора, страховой компании и Минздрава.
Также они будут ходатайствовать о передаче дела из Нижнего Тагила в Следственное управление Свердловской области.
Мы немного не согласны, что дело находится в Тагилстроевском следственном управлении, потому что, насколько мне известно, они не занимаются делами по медицине, а мы бы хотели, чтобы дело попало в специализированный отдел, в Екатеринбурге. Мы подали обращение о назначении приема у председателя СК по Свердловской области Михаила Богинского. Там будем ходатайствовать о передаче дела в их управление, — пояснила редакции Юлия Липинская.
На сегодняшний день семья совместно с юристом придерживаются определенной версии произошедшего: по их мнению, инъекция «Синагиса» была поставлена абсолютно бездумно, без проведения анализов, без подтверждения того, что ребенок здоров. И наличие кашля никого не интересовало.
Мы будем обращаться в суд за взысканием компенсации морального вреда, причиненного семье погибшего, — сообщила юрист.
Параллельно с расследованием уголовного дела по произошедшему будет проведена независимая экспертиза. Отмечается, что дело будет расследоваться долго, поскольку экспертное учреждение испытывает в настоящее время большую нагрузку, сообщила юрист.
Экспертиза установила, что смерть ребенка наступила в результате пневмонии, которую не увидели медики. Я полагаю, что экспертиза докажет причинно-следственную связь. На следующей неделе мы будем заказывать заключение специалиста, который сможет прояснить ситуацию по делу. Мы не будем дожидаться основной экспертизы по уголовному делу, закажем свою, — отметила Юлия Липинская.
Пока кроме заключения о том, что у ребенка была пневмония, никакой информации нет, сообщает юрист. Помимо этого нужны гистологические исследования, которые помогут увидеть нарушения, которые не заметил или хотел бы уточнить судмедэксперт.
Кроме того, на следующей неделе будет подана претензия на «Детскую городскую больницу Нижнего Тагила».
В медучреждении редакции TagilCity.ru сообщили, что информация по произошедшему — конфиденциальна. Официальный комментарий Министерства здравоохранения Свердловской области:
Министерством здравоохранения Свердловской области все случаи смерти младенцев разбираются на заседании Областной комиссии по детской смертности. По данному также будет проведена оценка организации и качества оказания медицинской помощи ребёнку на всех этапах наблюдения.