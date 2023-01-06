Мужчина сгорел в частном доме во время пожара в Екатеринбурге

Сообщение о возгорании частного дома и построек во дворе поступило на пульт пожарной охраны в 18.03. На место для тушения прибыли четыре пожарных автомобиля и 18 человек личного состава. Огонь распространился на площади 130 кв. м, также была угроза его распространения на соседние дома, сообщает ГУ МЧС Свердловской области в своем telegram-канале.
Пожар был локализирован в 19.30. Во время тушения в доме был найден погибший в огне мужчина.
Напомним, 3 января в Нижнем Тагиле из-за пожара в частном доме погиб 72-летний мужчина. Возгорание произошло из-за того, что пенсионер отогревал замершую воду в трубах строительным феном.