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Мужчина сгорел в частном доме во время пожара в Екатеринбурге

Сегодня, 07:44
Фото: 1MI
Деревянный дом на улице Новаторов в Екатеринбурге вспыхнул 5 января около 18.00. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Сообщение о возгорании частного дома и построек во дворе поступило на пульт пожарной охраны в 18.03. На место для тушения прибыли четыре пожарных автомобиля и 18 человек личного состава. Огонь распространился на площади 130 кв. м, также была угроза его распространения на соседние дома, сообщает ГУ МЧС Свердловской области в своем telegram-канале.

Пожар был локализирован в 19.30. Во время тушения в доме был найден погибший в огне мужчина.

Тушение пожара в частном доме в ЕкатеринбургеТушение пожара в частном доме в Екатеринбурге
Тушение пожара в частном доме в ЕкатеринбургеТушение пожара в частном доме в Екатеринбурге
Тушение пожара в частном доме в ЕкатеринбургеТушение пожара в частном доме в Екатеринбурге
Тушение пожара в частном доме в Екатеринбурге
Фото: ГУ МЧС Свердловской области

Напомним, 3 января в Нижнем Тагиле из-за пожара в частном доме погиб 72-летний мужчина. Возгорание произошло из-за того, что пенсионер отогревал замершую воду в трубах строительным феном.

Пенсионер заживо сгорел в Нижнем Тагиле из-за прогрева перемерзающих труб
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