На защиту мостов в Нижнем Тагиле от диверсий выделено 2,2 млн рублей

Два моста через реку Тагил на улицах Фрунзе и Космонавтов, новый мост через Нижнетагильский пруд и два моста через ж/д пути на подъезде к поселку Северный и на улице Циолковского в Нижнем Тагиле обеспечат охраной на год за 2,2 млн рублей.

Электронный аукцион на охрану мостов объявлен в конце декабря, прием заявок закончится 13 января. Согласно техзаданию, сотрудники охраны должны будут проверять объекты не реже шести раз в сутки. Визуальному осмотру подлежат опоры мостов, подмостовое пространство, балки и полотно, а также тротуары и проезжая часть. Ежедневно до 17.00 исполнитель обязан предоставлять фотоотчеты осмотра. Если же охранники обнаружат на каком-либо объекте посторонний предмет, то они должны будут сообщить об этом в полицию или единую дежурно-диспетчерскую службу, а после ограничить доступ к нему доступ. Контракты по охране пяти мостов будут заключены до 30 ноября 2023 года. Напомним, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов отремонтируют мост над улицей Геологов, находящийся в аварийном состоянии. На реконструкцию выделено почти 77 млн рублей. За 77 млн отремонтируют мост под Нижним Тагилом на трассе Екатеринбург — Серов Узнать подробнее