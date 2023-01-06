На защиту мостов в Нижнем Тагиле от диверсий выделено 2,2 млн рублей

Электронный аукцион на охрану мостов объявлен в конце декабря, прием заявок закончится 13 января.
Согласно техзаданию, сотрудники охраны должны будут проверять объекты не реже шести раз в сутки. Визуальному осмотру подлежат опоры мостов, подмостовое пространство, балки и полотно, а также тротуары и проезжая часть. Ежедневно до 17.00 исполнитель обязан предоставлять фотоотчеты осмотра.
Если же охранники обнаружат на каком-либо объекте посторонний предмет, то они должны будут сообщить об этом в полицию или единую дежурно-диспетчерскую службу, а после ограничить доступ к нему доступ.
Контракты по охране пяти мостов будут заключены до 30 ноября 2023 года.
Напомним, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов отремонтируют мост над улицей Геологов, находящийся в аварийном состоянии. На реконструкцию выделено почти 77 млн рублей.