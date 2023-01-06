|
№ п/п
|
Дата, время планируемого отключения
|
Адреса объектов, попадающих под отключение
|
1
|
с 10.01.2023 09:00 по 10.01.2023 16:00
|
- Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48;
- Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9;
- Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
- Перова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Ульяновская 50, 52, 54, 54А;
- Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а;
- ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловская-Мраморная-Ульяновская;
- Гараж Ульяновская в районе жилого дома 54.
|
2
|
с 10.01.2023 09:00 по 10.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
- Вагоностроителей 11;
- нежилое помещение Вагоностроителей 11 (18);
- Офис Вагоностроителей 11-33.
|
3
|
с 10.01.2023 09:00 по 10.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
- Вагоностроителей 5;
- Орджоникидзе 32;
- нежилое помещение Вагоностроителей -5/Орджоникидзе 32;
- Пром. магазин Орджоникидзе 32/Вагоностроителей 5.
|
4
|
с 10.01.2023 10:00 по 10.01.2023 12:00
|
с. Покровское:
- Советская 90-128;
- Школьная 34-40, 21, 23;
- Бондина 16-28; 19-29;
- Победы 25, 27;
- Совхозная 20-30;
- 19-29;
- Садовая 26, 28;
- ПУ Н.О. на оп. 56.
|
5
|
с 10.01.2023 10:00 по 10.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
- Бригадная 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 162а, 164, 166, 168, 170, 172, 174;
- Дальневосточная 11, 12, 13, 14.
|
6
|
с 10.01.2023 10:30 по 10.01.2023 11:30
|
п. Висимо-Уткинск:
- Бригадная 19, 20, 21, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47;
- Красных Партизан 11, 17;
- Чапаева 3, 5.
|
7
|
с 10.01.2023 11:00 по 10.01.2023 12:00
|
- Докучаева 27, 29;
- Коминтерна 21, 22, 27, 28;
- Мотина 1, 10, 10г, 11, 11-1, 12, 13, 14, 14г, 15, 16, 2, 3, 3-2, 4, 5, 6, 6-1, 7, 7г, 8, 9;
- Окунева 10, 10г, 12, 14, 16, 4, 6, 8;
- гараж Мотина 3-2 (гараж);
- Пост № 1 Окунева -Энтузиастов;
- магазин Окунева 8 (нежилое здание);
- Офис-магазин Окунева 8 кв. 2;
- базовая станция сотовой связи Энтузиастов в р-не дома № 1.
|
8
|
с 10.01.2023 23:00 по 11.01.2023 23:59 (2 раза на 10 минут для перевода нагрузки)
|
- Черноисточинское шоссе 15, 15Б, 15а, 17, 19, 21, 23а, 35А, 68;
- УКЗ Черноисточинское шоссе 19 р-н п/о № 49;
- магазин Черноисточинское шоссе.
|
9
|
с 11.01.2023 09:00 по 11.01.2023 16:00
|
- Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2А, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9;
- Грунтовая 31, 39, 43, 54;
- Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а;
- Площадная 3;
- Рабкоров 1 В;
- Сталеваров 16;
- Интернациональная 10, 13, 18, 20, 8;
- Фаины Шаруновой 25, 31, 35, 43, 49, 56, 57, 58, 59, 68;
- Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6;
- Дружбы народов 1;
- Грунтовый пер. 6;
- ШУО-0,4кВ от ТП-3828А;
- Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала.
|
10
|
с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 12:00
|
- Свердлова 25, 27, 29, 31, 35;
- Тимирязева 15, 17, 23;
- Чайковского 12, 22а;
- гаражный бокс № 12 Чайковского в р-не д. 22А;
- ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2212 Чайковского.
|
11
|
с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00
|
- Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2;
- Голубая 15, 17;
- Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 58, 64;
- Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а, 87, 89;
- Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9;
- Лермонтова 44, 46, 48, 50, 52, 54;
- Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;
- Задорожная 10, 11, 12, 21, 6, 9;
- Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 6, 8;
- Квартира Жданова 40 -2;
- Дом Жданова 40 кв-1; ТП-3801.
|
12
|
с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
- Балакинская 103, 109;
- Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 4, 6-1, 6-2, 8-1;
- Каховская 15;
- Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2;
- Дом Балакинская 101-1;
- Дом Балакинская 101-2;
- Дом Балакинская 105-1;
- Дом Балакинская 105-2;
- Дом Балакинская 107-1;
- Дом Балакинская 107-2;
- Дом Балакинская 111-1;
- жилое помещение Балакинская 111-2;
- Дом Балакинская 113-1;
- Дом Балакинская 113-2;
- жилой дом Волочаевская 8 (кв.2).
|
13
|
с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
- Вагоностроителей 5;
- Орджоникидзе 32;
- нежилое помещение Вагоностроителей -5/Орджоникидзе 32;
- Пром. магазин Орджоникидзе 32/Вагоностроителей 5.
|
14
|
с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
Круговая 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 96, 98, 98-1, 98-2.
|
15
|
с 12.01.2023 09:30 по 12.01.2023 10:30
|
Черных 18, 20А, 20Б, 20В.
|
16
|
с 12.01.2023 10:00 по 12.01.2023 12:00
|
- Вересовая 18-1, 18-2;
- Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48;
- Жданова 81а;
- Забойщиков 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9;
- Лермонтова 46, 48, 50, 52, 54;
- Задорожная 10, 11, 12, 21, 6, 9.
|
17
|
с 12.01.2023 11:00 по 12.01.2023 12:00
|
Индивидуальный жилой дом Урочище «Нива» участок 248.
|
18
|
с 12.01.2023 13:30 по 12.01.2023 14:30
|
- Надеждинская 11, 15, 2, 5, 7, 8, 9;
- Семейная 13, 15, 3, 5, 8, 9.
|
19
|
с 12.01.2023 15:00 по 12.01.2023 16:00
|
- Гранитная 1-17, 2-18;
- Малахитовая 1-17, 2-18;
- Алмазная 1-17.
|
20
|
с 12.01.2023 23:00 по 13.01.2023 23:00 (2 раза на 30 минут для перевода нагрузки)
|
- Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2А, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9;
- Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2;
- Голубая 15, 17;
- Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9;
- Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 58, 64;
- Жданова 22, 28, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89;
- Железорудная 20;
- Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9;
- Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92;
- Лермонтова 11, 12, 29, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 9;
- Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а;
- Площадная 3;
- Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1;
- Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73;
- Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9;
- Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2;
- Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39;
- Сталеваров 16;
- Задорожная 10, 11, 12, 21, 6, 9;
- Интернациональная 10, 13, 18, 20, 8;
- Передвижная (Черноист) 3;
- Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 35, 43, 49, 5, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 8;
- Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6;
- Дружбы народов 1;
- пер.Рудный 24;
- Грунтовый пер. 6;
- Квартира Жданова 40 -2;
- Дом Жданова 40 кв-1;
- нежилое помещение Рудный 10-12;
- садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146;
- ТП-3801;
- ТП-3804;
- ШУО-0,4кВ от ТП-3828А;
- Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала.
|
21
|
с 13.01.2023 09:00 по 13.01.2023 16:00
|
- Спартака 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 5, 6, 7, 9;
- Шмидта 10, 12, 14, 16;
- садовый дом Спартака СНТ «Золотой ключик», уч.№ 51;
- жилой дом № 24 в коллективном саду «Золотой ключик» Спартака напротив дома № 17;
- садовый дом Спартака участок № 49 к/с «Золотой ключик»;
- н. о. от ТП-3802.
|
22
|
с 13.01.2023 09:30 по 13.01.2023 10:30
|
2 Декабрьская 28, 29, 32, 33, 36, 40, 41.
|
23
|
с 13.01.2023 13:15 по 13.01.2023 14:15
|
- Большая-Гальянская 9;
- Бригадная 2, 21;
- Летная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Фотеевская 1, 3, 3а, 5.
|
24
|
с 13.01.2023 14:30 по 13.01.2023 15:30
|
- Кирова 14, 16, 16а, 18, 2, 20;
- жилой дом Кирова 12-14.
|
25
|
с 17.01.2023 09:00 по 17.01.2023 16:00
|
- Амурская 13, 17, 19, 3;
- Гоголя 22, 3 А;
- Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8;
- Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А.
|
26
|
с 17.01.2023 09:00 по 17.01.2023 16:00
|
- Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9;
- Красногвардейская 62г;
- Осипенко 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43;
- Петрокаменская 7;
- Чехова 41, 43;
- Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9;
- Гараж Шиловская 27гар.
|
27
|
с 17.01.2023 10:00 по 17.01.2023 13:00
|
с. Покровское:
- Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Космонавтов 11, 13, 14, 16, 18, 20, 9, 9аа;
- Победы 20, 21, 22, 23, 24, 26;
- Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 2, 9Б.
|
28
|
с 18.01.2023 09:00 по 18.01.2023 16:00
|
- Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Жданова 22, 28, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73;
- Железорудная 20;
- Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92;
- Лермонтова 11, 12, 29, 9;
- Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Рабкоров 1, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1;
- Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73;
- Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9;
- Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2;
- Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39;
- Передвижная (Черноист) 3;
- Фаины Шаруновой 21, 26;
- пер. Рудный 24;
- нежилое помещение Рудный 10-12;
- садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146; наружное освещение от ТП-3804.
|
29
|
с 19.01.2023 09:00 по 19.01.2023 16:00
|
- Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;
- Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99;
- Рабкоров 38, 59, 61, 63;
- Рудничная 35, 37, 68, 70, 72;
- Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80;
- ШУО-0,4кВ от ТП-3805 Рудничная -Перова-Мраморная-Ярославская-Рабкоров.
|
30
|
с 19.01.2023 09:00 по 19.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 4 часа)
|
- Кузнецкого 57;
- Максима Горького 2, 41;
- Черных 100;
- КНС № 17 Максима Горького;
- «Рифей» Максима Горького.
|
31
|
с 19.01.2023 10:00 по 19.01.2023 13:00
|
с. Покровское:
- Мира 51-59;
- Комсомольская 1-16, 2а, 1б, 1г, 3б;
- Уральская 28-38, 47-53;
- 8 Марта 19б.
|
32
|
с 19.01.2023 23:00 по 20.01.2023 23:00 (2 раза по 20 минут для перевода нагрузки)
|
- Горняка 25;
- Кольцова 22, 23, 25;
- Московская 28, 34, 36.
|
33
|
с 20.01.2023 09:00 по 20.01.2023 16:00
|
- Пиритная 38, 52, 54;
- Ульяновская 51;
- Ярославская 1а, 2а, 6, 8;
- ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская.
|
34
|
с 20.01.2023 10:00 по 20.01.2023 11:00
|
- Зари 67а;
- Насосная холодной воды Парковая 17 /Зари 67.
|
35
|
с 23.01.2023 14:00 по 23.01.2023 16:00
|
- Балакинская 14, 16, 24, 3, 40, 42, 46, 5, 52, 52А, 52а, 56, 64 а, 64а, 7;
- Гвардейская 53, 57, 59;
- Землячки 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а;
- Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5;
- Малышева 4, 4а;
- Огнеупорная 60, 61а, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86;
- Солнечная 5;
- Хохрякова 14;
- Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112, 37, 39, 39-4, 39-6, 43, 45;
- Светофор Балакинская / Кр. Зорь;
- ТП-3854 Балакинская 14, 22, 24;
- Магазин Балакинская 5-27,28;
- Магазин «Хозтовары» Балакинская 7 кв. 2,3,4,14;
- гаражный бокс Балакинская в р-не дома 52;
- светофорный объект Гвардейская дет сад № 72;
- пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5;
- Гараж Черноморская 45/52;
- ТП-3850;
- ТП-3853.
|
36
|
с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 11:00
|
- Кирпичная 1, 2, 4, 4а, 6;
- Льва Толстого 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- Некрасова 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 33, 35, 37, 39.
|
37
|
с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 16:00
|
- Вересовая 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36;
- Волгодонская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Жданова 18;
- Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23;
- Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8;
- Лермонтова 26, 3, 3-1, 6;
- Перова 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73;
- Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55;
- Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64;
- жилой дом Лермонтова участок 16; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская.
|
38
|
с 24.01.2023 09:30 по 24.01.2023 16:00
|
п. Черноисточинск:
- Ломоносова 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 130, 132, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;
- Московская 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98Г;
- скважина Ломоносова 96 скваж;
- Наружное освещение ТП-5095 (Московская, Ломоносова) Московская.
|
39
|
с 24.01.2023 09:30 по 25.01.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь)
|
1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9.
|
40
|
с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 16:00
|
- Горняка 1;
- Новая 1а;
- Гаражи ГСК «Горняк-1» (386 шт) Ульяновская.
|
41
|
с 25.01.2023 09:30 по 25.01.2023 17:00
|
п. Черноисточинск:
- Береговая 1;
- Кирова 10, 12, 14, 16 А, 4, 8;
- Чапаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Наружное освещение ТП-5082 (Чапаева, Кирова) Чапаева;
- БССС п. Черноисточинск.
|
42
|
с 26.01.2023 09:00 по 26.01.2023 16:00
|
- К/сад «Горняк — 2»;
- К/сад «Горняк — 1» Серная;
- комплекс объектов Серная.
|
43
|
с 26.01.2023 10:00 по 26.01.2023 13:00
|
с. Покровское:
- Зеленая 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
- Мира 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
- Чапаева 12, 13, 14, 15, 15аа;
- 8 Марта 10, 12, 21, 23.
|
44
|
с 26.01.2023 13:30 по 26.01.2023 16:00
|
- Газетная 28, 30, 32, 34;
- Карла Маркса 41;
- Ломоносова 12, 14;
- офис Газетная 30 (бывш. кв. 10а);
- парикмахерская Газетная 30 (бывш. кв. 14а);
- Ателье «La Portiera» Газетная 30 (бывш. кв. 7а, 8а, 9а);
- Выставочный зал Газетная 30-12а;
- Реконструкция помещения Газетная 30-13а;
- Нежилое помещение Газетная 30-1а;
- Офис Газетная 30-6а;
- гаражный бокс № 3 Ломоносова 12 бокс № 3.
|
45
|
с 27.01.2023 09:00 по 27.01.2023 16:00
|
- Ак. Павлова 55, 59, 61, 71;
- Ольховская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 25/2, 25а, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 3, 31, 31а, 32, 34, 35а, 36, 36а, 37, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69 А, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 8, 82, 83, 85, 9;
- Партизанская 45, 54, 58, 62;
- Серная 8;
- Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9;
- Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 14-1, 14-2, 15-2, 15а, 15б, 16-1, 16-2, 18А, 19-1, 19-2, 1А, 1Б, 2 Е, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2, 21а, 22-2, 23, 26, 2Г, 2в, 3, 4Б, 5-2, 5-4, 5-8, 6, 9а-1;
- Большая Кольцевая 115, 21, 23, 31, 86;
- Малая Кольцевая 22, 29, 51, 63;
- Дружбы народов 11;
- улица 11 уч. 5;
- Инженерная 22;
- садовый дом СТ «Ольховский» улица 9, участок № 14;
- ТП-3860 Ольховская -Продснаба;
- ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная;
- Дом Ольховская 75 скважина;
- садовый дом Серная 8 уч. 12;
- трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32;
- базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18);
- садовый дом улица 11 уч.№ 23;
- садовый дом улица 11 участок 3;
- садовый дом улица 10 участок 18;
- Садовый дом улица 12 участок 21;
- наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт);
- К/сад «Медик — 2» Ольховская;
- базовая станция сотовой связи Сортировочная;
- базовая станция сотовой связи БС «Ольховка-НТ» Сортировочная.
|
46
|
с 27.01.2023 09:00 по 27.01.2023 16:00
|
- Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69 А, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85;
- Дом Ольховская 75 скважина;
- К/сад «Медик — 2» Ольховская.
|
47
|
с 27.01.2023 09:00 по 27.01.2023 16:00
|
- Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9;
- Большая Кольцевая 21, 23, 31;
- трубчатый колодец п. Ольховка Сортировочная 33-32;
- базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт);
- базовая станция сотовой связи Сортировочная;
- базовая станция сотовой связи БС «Ольховка-НТ» Сортировочная.
|
48
|
с 31.01.2023 10:00 по 31.01.2023 13:00
|
с. Покровское:
- Бондина 30, 31, 33;
- Советская 109;
- Совхозная 30А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39;
- Советская (Покровка) 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125;
- жилой дом Новая участок 10.