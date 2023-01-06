с 10.01.2023 09:00 по 10.01.2023 16:00

с 10.01.2023 09:00 по 10.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)

с 10.01.2023 09:00 по 10.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)

с 10.01.2023 10:00 по 10.01.2023 12:00

с 10.01.2023 10:00 по 10.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)

с 10.01.2023 10:30 по 10.01.2023 11:30

с 10.01.2023 11:00 по 10.01.2023 12:00

с 10.01.2023 23:00 по 11.01.2023 23:59 (2 раза на 10 минут для перевода нагрузки)

с 11.01.2023 09:00 по 11.01.2023 16:00

с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 12:00

с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00

с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)

с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)

с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)

с 12.01.2023 09:30 по 12.01.2023 10:30

с 12.01.2023 10:00 по 12.01.2023 12:00

с 12.01.2023 11:00 по 12.01.2023 12:00

с 12.01.2023 13:30 по 12.01.2023 14:30

с 12.01.2023 15:00 по 12.01.2023 16:00

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с 12.01.2023 23:00 по 13.01.2023 23:00 (2 раза на 30 минут для перевода нагрузки)