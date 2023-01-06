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Новогоднюю короткометражку сняли в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:12
Фото: 1MI
Короткометражный фильм сняли жители Нижнего Тагила. Он называется «Сюрприз».

По сценарию кинофильма, молодой человек решил устроить дома вечеринку в честь Нового года. Сделал он это, чтобы впечатлить девушку. Однако в какой-то момент всё пошло не по его плану. Об этом сообщает «ШКИТ школа кино и телевидения».

В создании фильма и съемке активное участие приняли актеры Таисия Краева, Александр Швендых и Андрей Кошкаров. Кинолента длится восемь минут.

По словам сотрудников школы кино и телевидения, работа над картиной заняла примерно 60-70 часов. В это время входит написание сценария, сам процесс съемок, а также монтаж.

Свердловчане стали чаще читать электронные книги и реже смотреть фильмы
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#Елена Озерова#Свободное время#Нижний Тагил#Фильм#Съемки#Актуры
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