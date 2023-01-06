Новогоднюю короткометражку сняли в Нижнем Тагиле

По сценарию кинофильма, молодой человек решил устроить дома вечеринку в честь Нового года. Сделал он это, чтобы впечатлить девушку. Однако в какой-то момент всё пошло не по его плану. Об этом сообщает «ШКИТ школа кино и телевидения».