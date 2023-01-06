Новогоднюю короткометражку сняли в Нижнем Тагиле

По сценарию кинофильма, молодой человек решил устроить дома вечеринку в честь Нового года. Сделал он это, чтобы впечатлить девушку. Однако в какой-то момент всё пошло не по его плану. Об этом сообщает «ШКИТ школа кино и телевидения».
В создании фильма и съемке активное участие приняли актеры Таисия Краева, Александр Швендых и Андрей Кошкаров. Кинолента длится восемь минут.
По словам сотрудников школы кино и телевидения, работа над картиной заняла примерно 60-70 часов. В это время входит написание сценария, сам процесс съемок, а также монтаж.