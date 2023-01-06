Онкопомощь стала доступнее для жителей Свердловской области в 2022 году

За год здесь было проведено свыше 26 тысяч госпитализаций пациентов, что на восемь тысяч больше показателя прошлого года. Сотням заболевшим, которые ранее длительное время сидели в очередях, помощь смогли оказать в оперативные сроки, пишет департамент информационной политики. Операционный блок в медучреждении стал работать по новому графику, в две смены.