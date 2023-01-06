Онкопомощь стала доступнее для жителей Свердловской области в 2022 году

За год здесь было проведено свыше 26 тысяч госпитализаций пациентов, что на восемь тысяч больше показателя прошлого года. Сотням заболевшим, которые ранее длительное время сидели в очередях, помощь смогли оказать в оперативные сроки, пишет департамент информационной политики. Операционный блок в медучреждении стал работать по новому графику, в две смены.
Перемены произошли и в маршрутизации заболевших, которым требуются какие-либо медицинские вмешательства. За несколько месяцев была создана сеть дневных стационаров. Там на своевременное лечение могут рассчитывать пациенты с онкоурологическими заболеваниями, опухолями молочной железы, кожи и прочими новообразованиями.
Перемены в лучшую сторону случились и в филиалах онкодиспансера в Нижнем Тагиле, и Каменске-Уральском. В каменской больнице в начале осени появился дневной стационар онкологии. В медучреждении в Нижнем Тагиле заболевшие теперь могут проходить радиологическое лечение в стационаре.
В скором времени в эксплуатацию планируют ввести новый аппарат для томографии в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».