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Онкопомощь стала доступнее для жителей Свердловской области в 2022 году

Сегодня, 12:10
Фото: 1MI
В Свердловском областном онкологическом диспансере в прошлом году процесс оказания медицинской помощи онкопациентам стал более доступным.

За год здесь было проведено свыше 26 тысяч госпитализаций пациентов, что на восемь тысяч больше показателя прошлого года. Сотням заболевшим, которые ранее длительное время сидели в очередях, помощь смогли оказать в оперативные сроки, пишет департамент информационной политики. Операционный блок в медучреждении стал работать по новому графику, в две смены.

Перемены произошли и в маршрутизации заболевших, которым требуются какие-либо медицинские вмешательства. За несколько месяцев была создана сеть дневных стационаров. Там на своевременное лечение могут рассчитывать пациенты с онкоурологическими заболеваниями, опухолями молочной железы, кожи и прочими новообразованиями.

Перемены в лучшую сторону случились и в филиалах онкодиспансера в Нижнем Тагиле, и Каменске-Уральском. В каменской больнице в начале осени появился дневной стационар онкологии. В медучреждении в Нижнем Тагиле заболевшие теперь могут проходить радиологическое лечение в стационаре.

В скором времени в эксплуатацию планируют ввести новый аппарат для томографии в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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