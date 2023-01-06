TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе под Екатеринбургом

Сегодня, 14:46
Фото: 1MI
На трассе под Екатеринбургом пассажирский автобус после ДТП вылетел в кювет. ЧП случилось на Режевском тракте в Свердловской области.

Происшествие попало на видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как около автобуса стоят несколько пассажиров. В их числе есть и дети, сообщает «РЕН ТВ».

Авария случилась в дневное время 6 января. На месте аварии работали представители ГАИ. Подробности инцидента неизвестны.

По данным telegram-канала «4 канал» в ДТП попал рейсовый автобус «Екатеринбург-Таборы». Так как транспортное средство не перевернулось, все пассажиры смогли выбраться из него.

В региональном ГАИ сообщили, что никто не пострадал. Всех пассажиров посадили в другой автобус и отвезли до места назначения.

В ДТП на Челябинском тракте погибла детский врач из Каменска-Уральского
Узнать подробнее
Читайте также:
Три человека пострадали в массовом ДТП под Нижним ТагиломТоропился на корпоратив: пьяный водитель спровоцировал ДТП в Нижнем Тагиле12 млн рублей чуть не сгорели в новогоднюю ночь в ДТП в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#Автобус#Пассажиры
Подпишитесь
Многодетная мать из Нижнего Тагила обвинила врачей в смерти 5-месячного сына
Сегодня, 05:13
Внедорожником управлял 66-летний тагильчанин: подробности аварии с авто Рощупкина
Вчера, 09:44
Как изменился Нижний Тагил в год 300-летнего юбилея
4 января 10:07
Пьяный или замерзший? Щур едва не погиб на морозе в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:00
Медучреждения Нижнего Тагила приписывают пациентам липовые услуги
4 января 08:18
Токующий глухарь встретился лыжнику в Нижнем Тагиле на Пихтовых горах
Вчера, 09:04