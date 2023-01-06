Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе под Екатеринбургом

Происшествие попало на видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как около автобуса стоят несколько пассажиров. В их числе есть и дети, сообщает «РЕН ТВ».
Авария случилась в дневное время 6 января. На месте аварии работали представители ГАИ. Подробности инцидента неизвестны.
По данным telegram-канала «4 канал» в ДТП попал рейсовый автобус «Екатеринбург-Таборы». Так как транспортное средство не перевернулось, все пассажиры смогли выбраться из него.
В региональном ГАИ сообщили, что никто не пострадал. Всех пассажиров посадили в другой автобус и отвезли до места назначения.