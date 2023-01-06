Подростки на угнанной машине сбили полицейского в Нижнем Тагиле

24-летний сержант полиции задержал подростков в ночное время, когда вернулся с работы домой. Он услышал во дворе своего дома по проспекту Вагоностроителей шум двигающейся машины, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сержант выглянул в окно и увидел, как Lada «нарезает круги» возле подъезда. Присмотревшись, он увидел, что за рулем и на пассажирских сиденьях находятся подростки. Они садились за руль по очереди.
Мужчина выбежал на улицу, перегородил подросткам путь и потребовал выйти из машины. Далее он связался с другими полицейскими по рации и вызвал подмогу.
В этот момент подросток нажал на газ, сбил сержанта с ног и врезался в мусорный контейнер. После этого молодые люди выбежали из машины и разбежались.
Сержант смог поймать 15-летнюю девушку, которая не успела бежать из машины. Он передал ее прибывшим оперативникам.
Далее полицейские установили личности еще четырех нарушителей закона. Ими оказались мальчики 14 и 15 лет, а также 14-летняя девушка.
Далее выяснилось, что один из подростков взял ключи от квартиры знакомого своей мамы, который был у них в гостях. Вместе с друзьями он забрался в чужую квартиру, взял там с тумбочки ключи от его машины и отправился на ней кататься.
Двое из подростков находятся в базе полиции за различные правонарушения - один за опасные деяния, а второй за самовольные уходы из дома. На родителей всех нарушителей составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание. Угнанный автомобиль теперь помещен на штрафстоянку. Известно, что полицейский не получил серьезных травм.