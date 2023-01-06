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Пять новых модельных библиотек появятся в Свердловской области

Сегодня, 10:09
Фото: департамент информационной политики
Еще пять модельных библиотек будут созданы в Свердловской области. В 2023 году их планируется открыть в Первоуральске, Верхней Салде, Дегтярске, Косулино и поселке Энергетиков, сообщили в департаменте информполитики.

Четыре библиотеки откроются в рамках национального проекта «Культура». Еще одна появится за счет средств гранта из областного бюджета. Министр культуры региона Светлана Учайкина отметила, что благодаря новому техническому оснащению удастся разнообразить проводимые в учреждениях мероприятия.

Новое дыхание открывается не только у читателей, но и у самих сотрудников библиотек, которых многократный прирост посетителей заряжает и вдохновляет на новые проекты, в том числе и участие в проекте «Пушкинская карта», — заявила Светлана Учайкина.

Библиотекам Дегтярска и Верхней Салды будет выделено по 10 миллионов рублей. Еще по пять миллионов потратят на учреждения в в Косулино и поселке Энергетиков. Библиотека в Первоуральске будет модернизирована на средства гранта. Его сумма составила три миллиона.

В общей сложности в Свердловской области с 2015 года открылись 19 модельных библиотек.

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#Ирина Кирилова#Свободное время#Касается каждого#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Библиотека#Строительство#Нацпроект
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