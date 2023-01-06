Пять новых модельных библиотек появятся в Свердловской области

Библиотекам Дегтярска и Верхней Салды будет выделено по 10 миллионов рублей. Еще по пять миллионов потратят на учреждения в в Косулино и поселке Энергетиков. Библиотека в Первоуральске будет модернизирована на средства гранта. Его сумма составила три миллиона.