Пять новых модельных библиотек появятся в Свердловской области

Четыре библиотеки откроются в рамках национального проекта «Культура». Еще одна появится за счет средств гранта из областного бюджета. Министр культуры региона Светлана Учайкина отметила, что благодаря новому техническому оснащению удастся разнообразить проводимые в учреждениях мероприятия.
Новое дыхание открывается не только у читателей, но и у самих сотрудников библиотек, которых многократный прирост посетителей заряжает и вдохновляет на новые проекты, в том числе и участие в проекте «Пушкинская карта», — заявила Светлана Учайкина.
Библиотекам Дегтярска и Верхней Салды будет выделено по 10 миллионов рублей. Еще по пять миллионов потратят на учреждения в в Косулино и поселке Энергетиков. Библиотека в Первоуральске будет модернизирована на средства гранта. Его сумма составила три миллиона.
В общей сложности в Свердловской области с 2015 года открылись 19 модельных библиотек.