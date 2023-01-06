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Ребенок провалился в канализационный колодец в Ульяновске и скончался

Сегодня, 15:10
Фото: 1MI
8-летний мальчик упал в канализационный колодец в Ульяновске. Он скончался.

Трагедия случилась в вечернее время в четверг, 5 января, в Железнодорожном районе, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известно, что труп ребенка в колодце обнаружили его мама и папа. Предварительно сообщается, что родители отпустили ребенка в гости к другу, живущему неподалеку. Когда мальчик не вернулся домой спустя несколько часов, родители забили тревогу и отправились на его поиски. Тогда они и увидели тело ребенка в колодце.

Одна из версий случившегося – ребенок упал в открытый колодец, который занесло снегом.

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#Елена Озерова#Происшествия#Ульяновск#Ребенок#Канализация#Погиб
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