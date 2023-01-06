Ребенок провалился в канализационный колодец в Ульяновске и скончался

Известно, что труп ребенка в колодце обнаружили его мама и папа. Предварительно сообщается, что родители отпустили ребенка в гости к другу, живущему неподалеку. Когда мальчик не вернулся домой спустя несколько часов, родители забили тревогу и отправились на его поиски. Тогда они и увидели тело ребенка в колодце.