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Ребенок выпрыгнул из окна горящей квартиры в Новосибирске

Сегодня, 14:46
Фото: 1MI
Мальчик, чтобы спастись от пожара, выпрыгнул из окна четвертого этажа. Внизу соседи развернули одеяла и покрывала, чтобы смягчить падение ребенка.

ЧП случилось 5 января. Во время пожара в квартире находился 10-летний мальчик, сообщает «КП-Новосибирск».

По словам жительницы дома Екатерины, 10 человек растянули пледы, чтобы ребенок не сильно травмировался при падении. В результате ребенок не испугался и спрыгнул, а приземлившись не заплакал.

Когда у мальчика спросили, болит ли что-то у него, он ответил, что нет. Тревожило его только то, что в горящей квартире осталась его собака. Ее спасти не удалось.

По словам ребенка, несколько дней он был дома один, так как родители уехали на дачу. Он решил что-то сварить на плите, там что-то загорелось, и начался пожар.

За мальчиком, по словам соседей, приглядывала его 27-летняя сестра и брат, который на пару лет старше него самого. Но в момент ЧП обоих дома не было.

Екатерина добавила, что сестра пришла в тот момент, когда около дома уже стояла скорая. Вместе с братом она уехала в больницу.

Известно, что из-за воспламенения из дома пришлось эвакуироваться еще 10 людям. 10-летний мальчик сейчас находится в больнице с отравлением угарным газом.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Ребенок#Угарный газ
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