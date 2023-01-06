Ребенок выпрыгнул из окна горящей квартиры в Новосибирске

ЧП случилось 5 января. Во время пожара в квартире находился 10-летний мальчик, сообщает «КП-Новосибирск».
По словам жительницы дома Екатерины, 10 человек растянули пледы, чтобы ребенок не сильно травмировался при падении. В результате ребенок не испугался и спрыгнул, а приземлившись не заплакал.
Когда у мальчика спросили, болит ли что-то у него, он ответил, что нет. Тревожило его только то, что в горящей квартире осталась его собака. Ее спасти не удалось.
По словам ребенка, несколько дней он был дома один, так как родители уехали на дачу. Он решил что-то сварить на плите, там что-то загорелось, и начался пожар.
За мальчиком, по словам соседей, приглядывала его 27-летняя сестра и брат, который на пару лет старше него самого. Но в момент ЧП обоих дома не было.
Екатерина добавила, что сестра пришла в тот момент, когда около дома уже стояла скорая. Вместе с братом она уехала в больницу.
Известно, что из-за воспламенения из дома пришлось эвакуироваться еще 10 людям. 10-летний мальчик сейчас находится в больнице с отравлением угарным газом.