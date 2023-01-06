Шесть ансамблей и одна солистка из Нижнего Тагила попали в финал «Золотого петушка»

Так, Аделина Борзых представит Нижний Тагил в номинации «Прима», где выступают солисты от 14 до 16 лет. Коллективы «В ШОКО-ладе», «OktJunior-АКАДЕМИЯ», «BOYS-АКАДЕМИЯ», «ОСА», «КУКУРУЗА» и «Вопросы» выступят в номинации «Ансамбль».
По словам организаторов конкурса, география «Золотого петушка» значительно выросла. Второй постпандемийный год финал соревнования проводится вместо трех — четыре дня. Причиной стало большое количество участников.
В состав финалистов вошли лучшие молодые голоса России, участники телешоу «Голос Дети», конкурсов «Новая волна», «Славянский базар», «Детское Евровидение» и так далее. Однако в связи с международной обстановкой в этот раз в финале не будут принимать участие конкурсанты из Ближнего Зарубежья, а также девочка из Египта Диана Вахиба — обладатель Гран-При конкурса «Золотой петушок — плюс» в Оренбурге.
В программе традиционно будет представлено несколько номинаций — «Золотой цыпленок» (7-10 лет), «Самородок» (11-13 лет), «Прима» (14-16 лет), «Соловей» (пение в стилизованной народной манере), а также в номинации «Ансамбль». В обязательной программе приветствуются новые песни, оригинальные аранжировки и новые прочтения. Также не будет англо-язычного репертуара.
Гости конкурса будут проживать в гостинице горнолыжного комплекса. В финале ожидается две встречи с жюри, выездной концерт, мастер-классы и культурная программа.