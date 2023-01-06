Шесть ансамблей и одна солистка из Нижнего Тагила попали в финал «Золотого петушка»

В состав финалистов вошли лучшие молодые голоса России, участники телешоу «Голос Дети», конкурсов «Новая волна», «Славянский базар», «Детское Евровидение» и так далее. Однако в связи с международной обстановкой в этот раз в финале не будут принимать участие конкурсанты из Ближнего Зарубежья, а также девочка из Египта Диана Вахиба — обладатель Гран-При конкурса «Золотой петушок — плюс» в Оренбурге.