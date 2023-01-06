В деле об исчезновении матери пятерых детей под Алапаевском появились подробности

Развод состоялся 11 октября 2022 года после 15 лет брака. После этого они продолжили жить вместе в доме с четырьмя несовершеннолетними детьми. По словам самого мужчины, однажды он с такой силой ударил жену, что она упала с крыльца. Пришлось ее госпитализировать в больницу. После этого ему выписали штраф на сумму 13 тысяч рублей и пообещали, что если такое повторится – посадят в тюрьму.