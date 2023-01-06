В деле об исчезновении матери пятерых детей под Алапаевском появились подробности

В злополучный день женщина намеревалась поехать к своему папе в город Реж. Однако до отца она не доехала. Ближе к вечеру родственники Любови стали паниковать и обратились в полицию и к волонтерам, сообщает «КП-Екатеринбург».
Коллеги пропавшей уверены, что что-то случилось, и что женщина не могла бросить детей. Любовь полгода работала в продуктовом магазине в селе Коптелово. Коллеги подозревают, что в деле может быть замешан экс-супруг Любови. Они рассказали, что пара часто конфликтовала и мужчина мог себе позволить бить супругу.
Развод состоялся 11 октября 2022 года после 15 лет брака. После этого они продолжили жить вместе в доме с четырьмя несовершеннолетними детьми. По словам самого мужчины, однажды он с такой силой ударил жену, что она упала с крыльца. Пришлось ее госпитализировать в больницу. После этого ему выписали штраф на сумму 13 тысяч рублей и пообещали, что если такое повторится – посадят в тюрьму.
После этого я ее даже пальцем не трогал. Люди по деревне сплетни несут, что я ее избивал и из дома выгонял. Такого ни разу не было, - добавил экс-супруг Александр.
По его словам, когда она приходила с работы, они часто ссорились. Но чтобы не разжигать конфликт, он просто запирался в своей комнате.
26 декабря Александра Белюшина проверили на детекторе лжи. После этого правоохранители заключили, что к пропаже бывшей жены он не причастен.
18-летний сын пропавшей сейчас живет в Екатеринбурге. Он рассказал, что в последний раз общался с мамой за день до ее пропажи. Тогда он ей пообещал, что приедет в гости на Новый год. Мать сообщала, что очень ждет его и раздумывает над тем, что подарить сыну.
Также юноша добавил, что магазин, в котором женщина работала, в ноябре ограбили. Теперь он думает, что то ограбление мог подстроить кто-то из коллег. А так как мать могла узнать какие-то детали того ЧП, ее могли посчитать угрозой. Он боится, что кто-то из грабителей или их сообщников мог с ней что-то сделать.
Она заговорила бы скоро. Она не может такое в себе держать. После Нового года мама собиралась увольняться и переезжать в Реж, - сказал юноша.