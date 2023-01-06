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В ДТП на Челябинском тракте погибла детский врач из Каменска-Уральского

Сегодня, 13:12
Фото: Александр Шалин
В аварии на Челябинском тракте погибла детский врач Юлия Шалина из Каменска-Уральского.

Трагедия случилась 5 января на трассе между поселками Усть-Багаряк и Тюбук в Челябинской области.

Доктор трудилась в детской городской больнице Каменска-Уральского. Информацию о гибели медика сообщил ее муж Александр Шалин.

Он сообщил, что они вместе попали в аварию и приложил фото, сделанное за два часа до трагических событий.

Напомним, что в массовом ДТП под нижним Тагилом, которое случилось 4 января, пострадало три человека. Авария произошла в районе 32-го км автодороги «Нижний Тагил — Нижняя Салда».

Три человека пострадали в массовом ДТП под Нижним Тагилом
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