В ДТП на Челябинском тракте погибла детский врач из Каменска-Уральского

Трагедия случилась 5 января на трассе между поселками Усть-Багаряк и Тюбук в Челябинской области.
Доктор трудилась в детской городской больнице Каменска-Уральского. Информацию о гибели медика сообщил ее муж Александр Шалин.
Он сообщил, что они вместе попали в аварию и приложил фото, сделанное за два часа до трагических событий.
Напомним, что в массовом ДТП под нижним Тагилом, которое случилось 4 января, пострадало три человека. Авария произошла в районе 32-го км автодороги «Нижний Тагил — Нижняя Салда».