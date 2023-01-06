TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге бетономешалка рухнула в котлован стройки

Сегодня, 05:59
Фото: 1MI
Бетоносмесительный автомобиль упал в котлован строящегося дома возле ЖК «Нагорный» на улице Татищева в Екатеринбурге.

По словам очевидцев, водитель бетономешалки заехал со стороны улицы Токарей и начал сдавать назад, чтобы развернуться. Однако автомобиль не удержался на льду и упал с обрыва в котлован. 

Там голый лед, совсем ничем не подсыпают, — рассказывает на видео очевидец.

Известно, что водителя увезли в больницу. О степени полученных им травм пока неизвестно, сообщает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».

Напомним, 4 января в Нижнем Тагиле обрушилась часть ограждения Горбатого моста. В этот же день аварийный участок восстановили сотрудники МУП «Тагилдорстрой».

Читайте также:
Внедорожником управлял 66-летний тагильчанин: подробности аварии с авто РощупкинаОграждение на Горбатом мосту в Нижнем Тагиле восстановилиПинал по голове и телу: пьяный дебошир избил мужчину на Вагонке в Нижнем Тагиле
#Анна Григорьева#Происшествия#Екатеринбург#Стройка#Котлован#Авария#Видео
Подпишитесь
Многодетная мать из Нижнего Тагила обвинила врачей в смерти 5-месячного сына
Сегодня, 05:13
Внедорожником управлял 66-летний тагильчанин: подробности аварии с авто Рощупкина
Вчера, 09:44
Как изменился Нижний Тагил в год 300-летнего юбилея
4 января 10:07
Пьяный или замерзший? Щур едва не погиб на морозе в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:00
Медучреждения Нижнего Тагила приписывают пациентам липовые услуги
4 января 08:18
Токующий глухарь встретился лыжнику в Нижнем Тагиле на Пихтовых горах
Вчера, 09:04