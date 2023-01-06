В Екатеринбурге бетономешалка рухнула в котлован стройки

По словам очевидцев, водитель бетономешалки заехал со стороны улицы Токарей и начал сдавать назад, чтобы развернуться. Однако автомобиль не удержался на льду и упал с обрыва в котлован.
Там голый лед, совсем ничем не подсыпают, — рассказывает на видео очевидец.
Известно, что водителя увезли в больницу. О степени полученных им травм пока неизвестно, сообщает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».
Напомним, 4 января в Нижнем Тагиле обрушилась часть ограждения Горбатого моста. В этот же день аварийный участок восстановили сотрудники МУП «Тагилдорстрой».