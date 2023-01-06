В Ивделе появится этнографический центр народа манси

Его создание было инициировано ассоциацией коренного малочисленного народа севера Свердловской области при поддержке свердловского министерства экономики, сообщает департамент информационной политики.
Сейчас в Ивдельском городском округе живет 137 манси. Из них более 60 ведут традиционный образ жизни в лесах. Благодаря новому учреждению работа появится как минимум у семи представителей манси.
Располагаться объект будет среди уже имеющейся туристической инфраструктуры: кафе, гостевым домом, гостиницей, набережной и музеем.
Отмечается, что данная туристическая программа рассчитана на пять лет. На нее будет направлено 790 миллионов рублей.