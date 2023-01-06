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В Ивделе появится этнографический центр народа манси

Сегодня, 14:51
Фото: 1MI
В Ивделе откроется этнографический центр с северным колоритом. Внутри будут находиться швейная и ремесленная мастерские, центр приема пушнины, кедровой шишки, ягод, грибов и чаги.

Его создание было инициировано ассоциацией коренного малочисленного народа севера Свердловской области при поддержке свердловского министерства экономики, сообщает департамент информационной политики.

Сейчас в Ивдельском городском округе живет 137 манси. Из них более 60 ведут традиционный образ жизни в лесах. Благодаря новому учреждению работа появится как минимум у семи представителей манси.

Располагаться объект будет среди уже имеющейся туристической инфраструктуры: кафе, гостевым домом, гостиницей, набережной и музеем.

Отмечается, что данная туристическая программа рассчитана на пять лет. На нее будет направлено 790 миллионов рублей.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Ивдель#Музей#Центр#Этнография
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